6 dicas para usar placas com frases na decoração / Crédito: EdiCase Decoracao

As placas com frases se tornaram elementos cada vez mais presentes nos ambientes contemporâneos, assumindo um papel que vai além da simples ornamentação. Elas refletem personalidade, humor, sentimentos ou valores, transformando paredes e cantos da casa em espaços de expressão. Mas será que esse estilo continua em alta? Segundo a arquiteta Pamella Gonçalves, da Arquitetura de Consumo, a resposta é: depende. “O apelo emocional dessas frases permanece, principalmente em espaços afetivos e informais, como cozinhas e áreas de convívio familiar”, explica. No entanto, ela ressalta que a forma como essas mensagens são apresentadas faz toda a diferença: fontes modernas, composições mais limpas e materiais de melhor acabamento atualizam o visual e evitam o aspecto datado.

Abaixo, Pamella Gonçalves lista seis dicas para não errar na hora de utilizar as placas com frases na decoração. Confira! 1. Escolha o estilo certo para o seu ambiente Na hora de escolher a placa ideal, é essencial que ela dialogue com a decoração já existente. Em ambientes mais clássicos, a arquiteta recomenda tons neutros, molduras em madeira e tipografias serifadas. Em espaços mais descolados, dá para ousar com tipografias manuscritas, cores vibrantes e materiais como acrílico ou até neon. "O importante é que o estilo da placa reforce a atmosfera do ambiente", afirma Pamella Gonçalves. 2. Misturar com coerência é o segredo Placas e quadros com frases não precisam seguir um único tema, mas devem conversar entre si. Misturar mensagens motivacionais, inspiradoras ou bem-humoradas pode funcionar, desde que haja um fio condutor. "Evite contrastes muito fortes de tom. Uma frase engraçada ao lado de uma super-reflexiva pode confundir a leitura do espaço. Prefira mensagens com 'bom humor inteligente', que unam leveza e positividade", sugere a arquiteta. 3. Cuidados importantes Entre os principais equívocos, Pamella Gonçalves destaca o excesso de mensagens diferentes no mesmo ambiente, frases genéricas que não refletem a personalidade do morador, tipografias difíceis de ler e placas desproporcionais ao tamanho da parede. "A dica é sempre priorizar autenticidade e conexão com a história de quem vive no espaço", declara.

4. Materiais versáteis e composições criativas Na hora de escolher o material, a arquiteta indica madeira natural, metal escovado ou acrílico como opções mais versáteis, capazes de transitar bem entre diferentes estilos. MDF pintado é uma alternativa econômica e fácil de personalizar, mas requer atenção ao acabamento para não parecer genérico. Essas placas também podem fazer parte de composições com quadros ou prateleiras. “Brinque com tamanhos e formatos, mescle frases curtas com ilustrações ou fotografias, e mantenha equilíbrio visual entre os elementos. Galerias assimétricas e sobreposições com objetos afetivos deixam o conjunto mais interessante”, orienta Pamella Gonçalves. 5. Tendências e o risco do “brega” Com a ascensão do minimalismo e do design mais funcional, a tendência atual é usar menos elementos, mas com mais significado. Isso favorece o uso pontual de placas com frases bem pensadas em composições elegantes. “O limite entre o estiloso e o brega está na intenção. Quando a mensagem tem propósito e está inserida com coerência, ela transmite personalidade. Mas se está ali apenas por tendência, pode parecer forçado”, alerta a arquiteta.