6 dicas para criar um quarto infantil afetivo e funcional / Crédito: EdiCase Decoracao

O quarto infantil é, para muitas crianças, o primeiro lugar do mundo que é só delas. É onde se brinca, se descansa, se imagina. Cada cantinho, cor e mobiliário pode se tornar uma memória afetiva duradoura, marcada pela sensação de liberdade, acolhimento e pertencimento. Projetar esse espaço é, de certa forma, participar da formação de vínculos que permanecem ao longo dos anos. Nesse contexto, é possível criar um espaço que acompanhe o desenvolvimento das crianças, sem a necessidade de grandes reformas ou substituições constantes. Além disso, dá para unir ludicidade, afeto e durabilidade em um ambiente que precisa evoluir com o tempo.

A arquiteta Marta Martins, à frente do escritório de mesmo nome, apresenta na CASACOR São Paulo 2025 o ambiente "Casa nas Nuvens — onde a infância mora", um quarto desenvolvido para duas irmãs que combina sensibilidade, funcionalidade e estética em uma proposta contemporânea e duradoura. O projeto mostra que é possível criar espaços infantis que acompanhem o crescimento das crianças sem exigir trocas constantes, com soluções inteligentes e visual encantador. A seguir, a arquiteta compartilha seis estratégias fundamentais para criar quartos infantis com valor afetivo e funcional a longo prazo. Confira! 1. Aposte em soluções verticais para multiplicar possibilidades Espaço limitado pode ganhar novas camadas com a criação de um mezanino lúdico. A estrutura elevada funciona como refúgio simbólico e área de leitura, com estantes, tapetes e almofadas. A verticalização otimiza a metragem e propõe um novo olhar para o ambiente. 2. Crie espaços simbólicos que estimulem o emocional Espaços pequenos e bem definidos, como o cantinho da leitura, um balanço… oferecem à criança um território próprio de introspecção e fantasia. Esses refúgios fortalecem o vínculo emocional com o ambiente e promovem momentos de silêncio, criatividade e descanso.

3. Integre marcenaria sob medida com valor estético e funcional Camas com curvas suaves e nichos embutidos foram desenhadas especialmente para o projeto. Além de transmitirem sensação de acolhimento e segurança, contribuem para a organização e o bom uso do espaço. A marcenaria sob medida permite fluidez visual e praticidade no dia a dia. 4. Escolha móveis que evoluem com a criança Peças versáteis e multifuncionais evitam o descarte precoce e facilitam a adaptação ao crescimento. Um exemplo é a escrivaninha dois em um, usada como penteadeira e área de estudos. 5. Cuide da iluminação como um elemento sensorial A iluminação, especialmente no quarto infantil, influencia o sono, o humor e a sensação de acolhimento. No projeto, Marta Martins apostou em um teto repleto de nuvens iluminadas. A luz suave e lúdica transforma a atmosfera e marca a experiência.