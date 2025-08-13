5 orações para o Dia Santa Clara de Assis / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 11 de agosto, é celebrado o Dia de Santa Clara de Assis, uma das figuras mais reverenciadas da Igreja Católica. Nascida em 1194, em Assis, na Itália, Clara de Favarone abandonou uma vida de riqueza e privilégios para seguir os ensinamentos de São Francisco de Assis, seu contemporâneo e amigo. Em 1212, Santa Clara de Assis fundou a Ordem das Clarissas, dedicada à vida de oração, pobreza e humildade. Santa Clara é conhecida por sua profunda espiritualidade, sua devoção à Eucaristia e seu compromisso inabalável com a vida de clausura, em que as irmãs se dedicam ao serviço de Deus por meio da contemplação e da oração.

Sua influência se estendeu por toda a Europa, inspirando muitas outras mulheres a seguir seus passos. Santa Clara foi canonizada em 1255, apenas dois anos após sua morte, e seu legado continua vivo até hoje, sendo um exemplo de força espiritual e dedicação à vida religiosa. A seguir, confira 5 orações para o Dia da Santa Clara de Assis! 1. Oração de Santa Clara pelas famílias Querida Santa Clara, que fostes motivo de alegria e orgulho para vossos pais e irmãs, que soubestes lhes retribuir o amor e a dedicação com que vos cercaram desde o berço, eu vos consagro minha família e todos que comigo convivem. Bem vedes, querida Santa Clara, como são difíceis os tempos em que vivemos, onde o amor e a fidelidade familiar se tornam quase impossíveis. Sei, contudo, que a Deus nada é impossível e que, com fé e confiança, tudo se alcança.

Por isso, imploro confiante: visitai nosso lar e permanecei conosco; e já que sois mais clara que vosso próprio nome, clareai nossa mente e nosso coração, para que possamos permanecer unidos entre nós, e, sobretudo, permanecer fiéis a Deus. Amém. 2. Oração à Santa Clara para proteção e fortalecimento da fé Querida Santa Clara, Por teu amor à infância de Jesus,

Alcança-nos a proteção sobre a nossa família! Por teu amor à Paixão de Jesus, Alcança-nos força e coragem na provação.

Por teu amor à Igreja, Alcança-nos a fé, a esperança e a caridade. Por teu amor aos irmãos,