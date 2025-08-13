5 lançamentos da Netflix para a semana de 04 a 10 de agosto / Crédito: Edicase Entretenimento

O início de agosto traz para a Netflix estreias que misturam produções de diferentes estilos, séries aguardadas e filmes que marcaram gerações. É uma seleção variada que combina nostalgia, novas histórias e experiências pensadas para diferentes públicos. Abaixo, confira os lançamentos que chegam à Netflix nesta semana de 04 a 10 de agosto!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Sociedade dos Poetas Mortos (04/08) Dirigido por Peter Weir e estrelado por Robin Williams, Ethan Hawke e Robert Sean Leonard, “Sociedade dos Poetas Mortos” se passa em 1959, na tradicional Welton Academy. A história acompanha o novo professor de literatura, John Keating, que incentiva seus alunos a desafiar padrões e buscar suas próprias vozes. O enredo mostra como as ideias do professor transformam a rotina dos estudantes, especialmente quando eles ressuscitam a “Sociedade dos Poetas Mortos”, grupo secreto dedicado à poesia e ao pensamento livre. A fotografia clássica e o tom intimista reforçam o conflito entre liberdade e tradição. 2. Wandinha – 2ª temporada, parte 1 (06/08) A segunda temporada de “Wandinha”, estrelada por Jenna Ortega, traz a personagem de volta à Escola Nunca Mais, agora diante de uma nova ameaça que esconde segredos sombrios. O enredo acompanha Wandinha enfrentando mistérios sobrenaturais e dilemas familiares enquanto se vê no centro de uma conspiração que pode mudar tudo ao seu redor. O visual gótico e o clima de suspense continuam marcantes, enquanto o elenco, que inclui Steve Buscemi, Emma Myers e Hunter Doohan, acrescenta novas camadas às relações da protagonista. A narrativa equilibra humor ácido, tensão e o amadurecimento de Wandinha diante de escolhas cada vez mais complexas.

3. Casamento às Cegas: Reino Unido – 2ª temporada (06/08) Na segunda temporada de “Casamento às Cegas: Reino Unido”, o experimento social volta a colocar à prova a formação de vínculos profundos sem contato visual até o noivado. A narrativa segue os casais desde as conversas nas cabines até a adaptação à vida real, quando as expectativas começam a ser testadas. A edição aposta em explorar dinâmicas emocionais com um elenco mais diverso, destacando diferentes perspectivas sobre amor e compromisso. A condução do programa continua com Emma e Matt Willis, que trazem leveza e proximidade às interações. O formato segue questionando se laços criados no escuro conseguem resistir quando enfrentam a realidade, reforçando o apelo do programa em unir drama e autenticidade. 4. As Crônicas de Spiderwick (07/08) Baseado no livro de Tony DiTerlizzi e Holly Black, “As Crônicas de Spiderwick” é dirigido por Mark Waters e estrelado por Freddie Highmore, Sarah Bolger e Mary-Louise Parker. A história acompanha a família Grace, que se muda para uma antiga casa e descobre um livro mágico que revela um mundo secreto de criaturas.