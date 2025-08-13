4 estilos de barba para renovar o visual no Dia dos Pais / Crédito: EdiCase Beleza

Cuidar da barba virou sinônimo de estilo, mas também de identidade. No embalo do Dia dos Pais, ela ganha um novo significado. Mais do que um visual alinhado, ela pode ser um elo entre gerações, um gesto de autocuidado que aproxima, conecta e fortalece vínculos. Seja ao marcar uma ida juntos à barbearia ou ao trocar dicas diante do espelho, pode ser um presente simbólico, que carrega afeto e identidade. Além de reforçar o estilo pessoal, a barba é também uma moldura para o rosto, capaz de valorizar traços, transformar a aparência e até influenciar a postura de quem a usa. “Quando bem trabalhada, ela fortalece a autoestima e transmite confiança”, afirma o barbeiro Lucas Cavalcanti (Caval), expert do Instituto Embelleze e CEO da Caval BarberShop.

Nos últimos anos, a forma como os homens se relacionam com a barba também mudou. A busca por praticidade continua, mas hoje ela vem acompanhada de mais sofisticação. Mesmo nos visuais mais simples, o cuidado com os fios ganhou intenção. A barba se tornou um recurso para expressar personalidade, seja no dia a dia ou em momentos especiais, como o Dia dos Pais. A seguir, confira quatro estilos que estão em alta e podem inspirar pais, filhos e todos que querem renovar o visual nesta data especial. 1. Fade na barba Inspirado no corte fade dos cabelos, esse estilo cria um degradê suave entre a costeleta e a barba, com transição gradual até o queixo. Exige habilidade com a máquina em diferentes alturas de pente e alinhamento com o corte de cabelo. "É um visual limpo e moderno, com cara de quem acabou de sair do salão", afirma Caval. 2. Design geométrico e milimétrico Aqui, a barba é esculpida com linhas bem definidas nas bochechas, na mandíbula e no pescoço. Os contornos retos e ângulos marcados criam um efeito de impacto visual. "Com os contornos certos, é possível alongar o rosto, afinar o maxilar ou reforçar traços masculinos", explica o barbeiro.

3. Pigmentação capilar e camuflagem de falhas Para quem tem falhas ou fios ralos, essa técnica utiliza pigmentos específicos para dar a impressão de uma barba mais cheia e uniforme. Pode ser feita com pincel ou aerógrafo, com efeito que pode durar até uma semana. “É uma solução técnica e rápida para eventos, ensaios ou para dar aquele ‘up’ na autoestima”, comenta o profissional. 4. Barba curta modelada Ideal para quem prefere praticidade ou mora em regiões mais quentes. A barba é mantida em comprimento baixo, rente ao rosto, valorizando o contorno da mandíbula. “O segredo está nos detalhes: manter o comprimento uniforme, alinhar o bigode e desenhar bem o pescoço. Parece simples, mas faz toda a diferença”, ressalta Caval. De pai pra filho Seja você do time dos barbudos convictos, dos pais que mantêm só o cavanhaque ou dos filhos que estão começando a cultivar os fios, o Dia dos Pais pode ser o momento ideal para reforçar esse cuidado com intenção. É sobre presença e sobre como, até nos detalhes do rosto, pode morar uma história compartilhada.