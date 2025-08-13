3 motivos para aderir ao cabelo cereja glossy / Crédito: EdiCase Beleza

A beleza está vivendo um revival poderoso — e ele tem brilho, cor intensa e atitude. A estética dos anos 2000 voltou com força neste ano, mas com uma releitura sofisticada que tem no cabelo cereja glossy sua maior expressão. O visual que mistura nostalgia e modernidade ganhou espaço nos salões, nas redes sociais e nas ruas, conquistando quem busca um estilo marcante e cheio de personalidade. Inspirado no auge do glamour Y2K (anos 2000), o cabelo cereja da vez aposta em reflexos intensos, acabamento vinilizado e um toque de sensualidade madura. O tom cherry cola — fundo marrom com nuances cereja — virou referência entre celebridades e influenciadoras, e agora se multiplica em versões adaptadas para diferentes tipos de cabelo, tons de pele e texturas.

Abaixo, confira 3 motivos para aderir ao cabelo cereja glossy! 1. Efeito gloss Além da coloração em si, o segredo para alcançar o visual desejado está no brilho. O acabamento glossy, com aquele efeito espelhado que remete ao "glass hair" dos anos 2000, é o detalhe que transforma a cor cereja em uma verdadeira afirmação de estilo. "A cor cereja carrega esse poder sensorial que conecta o cuidado com um certo prazer estético. É o caso do Novex Gelato de Cereja, um creme de tratamento, que entrega esse visual de brilho intenso", destaca Ana Regina, técnica da Embelleze. 2. Colorações para todos os estilos Na hora de colorir, o tom cereja aparece em versões que vão do vermelho vibrante ao profundo, sempre com um fundo quente que realça o brilho e valoriza todos os tons de pele. É uma escolha versátil, cheia de personalidade — e que pode ser adaptada ao seu estilo.