Conheça as características do design biofílico

A composição das cores neste estilo é fundamental para promover a ambientação (Imagem: Laci_10 | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Decoracao

O design biofílico, que utiliza elementos naturais ou que se assemelham a eles, tem como objetivo resgatar o contato com a natureza em projetos arquitetônicos e de interiores, promovendo harmonia mesmo em áreas urbanas Segundo a arquiteta e urbanista Gloria Brandão, “a incorporação da natureza no ambiente construído tem a capacidade, por exemplo, de reduzir a ansiedade e, quando incorporada aos interiores residenciais, trazem conforto e bem-estar a quem utiliza estes espaços.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uso das cores no design biofílico As cores são essenciais na construção do visual de um ambiente. Tonalidades que remetem à sensação de natureza — como azul, verde, amarelo e marrom — ganham destaque nesse tipo de design “Vemos uma forte tendência em cores terrosas, justamente por se aproximarem da natureza”, acrescenta a designer de interiores Larissa Santo. O design biofílico deve possuir funcionalidade (Imagem: AnnaStills | Shutterstock) Função do design biofílico Um espaço com plantas e/ou elementos naturais, como pedra, madeira e palha, não significa necessariamente um ambiente biofílico. Esse tipo de conceito vai muito além de itens de decoração. “No design biofílico, há uma relação de harmonia entre o ambiente construído e a natureza, e ela faz parte do ambiente não só como um elemento decorativo, mas tem uma funcionalidade”, explica Gloria Brandão. Um exemplo disto é o uso de elementos com água, como as fontes, em que, além da função estética, o som da água é responsável por oferecer a sensação de relaxamento.