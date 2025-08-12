Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conheça as características do design biofílico

Técnica de decoração valoriza a construção de ambientes que favoreçam o contato com a natureza
Autor Laleska Diniz
Tipo Notícia

O design biofílico, que utiliza elementos naturais ou que se assemelham a eles, tem como objetivo resgatar o contato com a natureza em projetos arquitetônicos e de interiores, promovendo harmonia mesmo em áreas urbanas

Segundo a arquiteta e urbanista Gloria Brandão, “a incorporação da natureza no ambiente construído tem a capacidade, por exemplo, de reduzir a ansiedade e, quando incorporada aos interiores residenciais, trazem conforto e bem-estar a quem utiliza estes espaços.

Uso das cores no design biofílico

As cores são essenciais na construção do visual de um ambiente. Tonalidades que remetem à sensação de natureza — como azul, verde, amarelo e marrom — ganham destaque nesse tipo de design “Vemos uma forte tendência em cores terrosas, justamente por se aproximarem da natureza”, acrescenta a designer de interiores Larissa Santo.

O design biofílico deve possuir funcionalidade (Imagem: AnnaStills | Shutterstock)

Função do design biofílico

Um espaço com plantas e/ou elementos naturais, como pedra, madeira e palha, não significa necessariamente um ambiente biofílico. Esse tipo de conceito vai muito além de itens de decoração.

“No design biofílico, há uma relação de harmonia entre o ambiente construído e a natureza, e ela faz parte do ambiente não só como um elemento decorativo, mas tem uma funcionalidade”, explica Gloria Brandão. Um exemplo disto é o uso de elementos com água, como as fontes, em que, além da função estética, o som da água é responsável por oferecer a sensação de relaxamento.

Conexão entre a natureza e o indivíduo

O design biofílico valoriza a conexão harmônica entre o indivíduo e a natureza. Dessa forma, conforme explica a arquiteta e urbanista Gloria Brandão, ele também se preocupa com o cuidado do meio ambiente. “Uma vez que entendemos a importância da natureza para nosso bem-estar, para nossa saúde física e mental, leva-nos ao caminho de preservação do que é importante para nossa vida: o meio ambiente”, conclui.

