5 receitas fáceis de pratos leves e saudáveis para o almoço

Um almoço leve e saudável faz toda a diferença para a manutenção da energia e do foco ao longo do dia. No entanto, a correria e a falta de tempo frequentemente levam à escolha de refeições pesadas ou pouco nutritivas, o que pode comprometer a disposição e o bem-estar. Por isso, investir em pratos leves, ricos em nutrientes e de preparo simples é uma excelente estratégia para cuidar da saúde. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas práticas, saborosas e balanceadas para você incluir no cardápio. Confira!

laranja descascada, cozida e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

500 g de peito de frango moído

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

1 colher de chá de páprica defumada

Cheiro-verde picado para finalizar

Água para cozinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a batata-doce e amasse até formar um purê liso. Tempere com sal e um fio de azeite de oliva e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne de frango moída e refogue por 5 minutos. Junte o tomate, o pimentão, as ervilhas, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até os vegetais ficarem macios. Em seguida, em um refratário, distribua a carne de frango refogada e cubra com o purê de batata-doce. Nivele com uma colher, fazendo leves marcas na superfície, e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire, finalize com cheiro-verde e sirva imediatamente. Espaguete de cenoura com camarão Ingredientes 4 cenouras descascadas

descascadas 300 g de camarões médios limpos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica defumada

Coentro picado para finalizar Modo de preparo Com a ajuda de um espiralizador ou cortador julienne, corte as cenouras em tiras finas no formato de espaguete. Reserve. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite de oliva em fogo médio. Adicione os camarões e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e páprica defumada. Refogue por 3 minutos de cada lado. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite de oliva e aqueça. Junte o alho e doure. Acrescente o espaguete de cenoura e salteie até ficar levemente macio, mantendo a crocância. Volte os camarões para a panela e misture delicadamente. Finalize com coentro e sirva em seguida.

Abobrinha assada com nozes e ervas Ingredientes 3 talos de alho-poró limpos e cortados em pedaços grandes

limpos e cortados em pedaços grandes 2 abobrinhas cortadas em rodelas grossas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de nozes picadas grosseiramente

2 colheres de sopa de salsinha picada Modo de preparo Em uma assadeira, coloque o alho-poró e a abobrinha e regue com o azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando para envolver os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Retire do forno, polvilhe com as nozes e a salsinha. Sirva em seguida. Fritada de abobrinha e tomate (Imagem: Obrigado. | Shutterstock) Fritada de abobrinha e tomate Ingredientes 2 abobrinhas cortadas em meias-luas finas

2 tomates sem sementes e cortados em rodelas

5 ovos inteiros e 2 claras

inteiros e 2 claras 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Orégano e folhas de manjericão a gosto Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente a abobrinha e refogue até começar a amolecer. Em um recipiente, bata os ovos e as claras com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje a mistura sobre a abobrinha, distribua as rodelas de tomate por cima e reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe até firmar. Desligue o fogo e finalize no forno preaquecido em temperatura média por 3 minutos. Decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.