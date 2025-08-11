8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

Os vegetais verde-escuros são ricos em nutrientes que aumentam a saúde física e mental do corpo (Imagem: KucherAV | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

Embora possam ser encontrados o ano todo, é em agosto que os vegetais verdes-escuros estão em plena safra. Muitas vezes esquecidos, eles são ricos em nutrientes, excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras, além de integrarem a lista dos alimentos pouco calóricos — uma vantagem em qualquer dieta. Porém, os vegetais verdes-escuros não se limitam apenas às folhas, que são as mais conhecidas. Há também as leguminosas, como a ervilha e a vagem, e os crucíferos, como o brócolis. “Vegetais como couve, espinafre, agrião, rúcula, escarola e brócolis são ricos em vitaminas A, C, K, ácido fólico, fibras, carotenoides e flavonoides, que ajudam a proteger contra demência e declínio cognitivo”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho – Médico Nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA) e Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o médico, esses vegetais também são importantes devido ao folato, “uma forma natural da vitamina B9, essencial para a formação de glóbulos vermelhos. Sua deficiência pode causar certas condições neurológicas, enquanto o consumo adequado contribui para a cognição e a produção de neurotransmissores”, explica o especialista. A seguir, confira 8 vegetais verde-escuros para inserir na dieta! 1. Brócolis Rico em vitamina C e fibras, contém sulforafano, que pode auxiliar na prevenção de anemia. Seu consumo favorece a desintoxicação do fígado e contribui para a saúde cardiovascular. 2. Espinafre Potente fonte de ferro, o espinafre é essencial para a formação do sangue, contém ácido fólico, importante durante a gestação, e é rico em carotenoides, que protegem a visão, fortalecem a imunidade e contribuem para a saúde cerebral.

3. Couve A couve é rica em vitamina K, que fortalece os ossos e previne sangramentos; fornece ferro e vitamina C, essenciais no combate à anemia; oferece fibras que favorecem a digestão; e contém antioxidantes que auxiliam na prevenção de doenças crônicas. 4. Escarola Além de fibras e folato, a escarola contém cálcio e ferro. Também possui leve ação anti-inflamatória e auxilia no funcionamento intestinal. O agrião é um vegetal verde-escuro rico em vitamina C, que reforça o sistema imunológico (Imagem: homydesign | Shutterstock)

5. Agrião O agrião é rico em antioxidantes e vitamina C, que fortalecem o sistema imunológico, e em vitamina K, que contribui para a saúde do coração e dos ossos. 6. Rúcula A rúcula estimula a digestão e a desintoxicação do organismo, contém vitamina A e luteína, que protegem a visão, e ainda auxilia no controle da glicemia e no combate a inflamações. 7. Almeirão O almeirão estimula a digestão e a função hepática, possui ação diurética natural e é fonte de vitamina A, minerais e antioxidantes.

8. Ervilha-torta e ervilha-verde Leves, nutritivas e versáteis, as ervilhas são ricas em fibras, que favorecem a saúde intestinal, o controle do colesterol e da glicose no sangue. Também são fonte de proteínas vegetais, que atuam na manutenção muscular e na saciedade, além de conter vitaminas e minerais que previnem a anemia e fortalecem os ossos e o sistema nervoso. Como consumir vegetais verde-escuros? Cru: preserva nutrientes como vitamina C, folato (ácido fólico) e enzimas antioxidantes, que são sensíveis ao calor. Mantém a fibra insolúvel intacta, beneficiando a saúde intestinal. Lave bem em água corrente e higienize com solução clorada ou vinagre antes de consumir. No vapor: esse processo evita o cozimento direto na água, reduzindo a perda de nutrientes como vitaminas C e B. Preserva antioxidantes e realça o sabor, dispensando o uso de óleo. Esse método também desativa antinutrientes como o oxalato — presente no espinafre —, que pode dificultar a absorção de ferro e cálcio. O ideal é cozinhar de 2 a 5 minutos, mantendo a cor verde intensa.