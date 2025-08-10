Tarot semanal: previsão para os signos de 11 a 17 agosto de 2025

Tarot semanal: previsão para os signos de 11 a 17 agosto de 2025Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias
Nesta semana, a energia geral será marcada por transformações, encerramentos de ciclos e recomeços cheios de esperança. As cartas indicam um momento favorável para colocar ideias em prática, nutrir relacionamentos, celebrar conquistas e confiar no fluxo da vida, mesmo diante de mudanças inesperadas.
Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!
Áries – O Mago
Você deverá confiar no seu poder de transformar uma ideia simples em algo genial. Busque colocar em prática seus planejamentos nesta semana e acredite mais em seu poder pessoal. Vá em frente, crie, invente e brilhe!
Touro – Nove de Ouros
O sabor da vitória estará no ar! Você colherá os frutos do seu esforço com uma taça de vinho na mão e os pés na grama. Busque celebrar as suas vitórias, mesmo as pequenas. Você merece todas essas alegrias!
Gêmeos – O Mundo
Um ciclo se encerrará com chave de ouro! Você sentirá que as coisas finalmente se encaixarão. Tudo à sua frente começará a fazer mais sentido. Vibre alto e se prepare para o próximo episódio da sua vida. Será espetacular!
Câncer – Três de Copas
Celebrações, encontros agradáveis e muito amor estarão no ar. Aproveite a semana para estar com quem te faz bem. A vida pedirá festa, e você será o convidado de honra!
Leão – Valete de Paus
A inspiração tomará conta de você nesta semana. Surgirá aquela vontade de começar algo novo, fazer diferente, ousar. Siga esse fogo criativo e se jogue, porque ideia boa será ideia colocada em prática!
Virgem – A Estrela
Depois da tempestade, o céu clareará. Você entrará em uma fase mais leve e esperançosa. A Estrela te guiará com fé, intuição e brilho. Confie que o universo trará uma nova e incrível oportunidade!
Libra – Dez de Copas
Amor, união e harmonia serão os presentes da semana. Seja com o par, a família, amigos ou pets, você aproveitará para nutrir vínculos e sentir que pertence. Emoções boas merecerão espaço!
Escorpião – Rei de Ouros
Você estará com a energia de quem resolve tudo com classe e confiança. Suas decisões terão peso, e seu senso prático se destacará. Será uma semana para fazer dinheiro, mas também para reconhecer seu próprio valor.
Sagitário – A Roda da Fortuna
Mudanças positivas surgirão! A sorte girará a seu favor e te colocará onde você precisa estar. Confie no movimento, mesmo que ele seja inesperado. Às vezes o universo faz um plot twist só para te surpreender positivamente, combinado?
Capricórnio – Seis de Paus
O reconhecimento estará a caminho! Aquela sensação de “estou indo bem, não é?” te acompanhará ao longo da semana. Você aproveitará para brilhar, mostrar seu trabalho e comemorar conquistas. O sucesso deverá, sim, ser celebrado!
Aquário – O Louco
Novas aventuras te convidarão a sair da rotina. Busque soltar o controle e deixar a vida te levar (com juízo, mas com coragem também). A liberdade será seu guia, e o inesperado poderá ser bastante divertido.
Peixes – Rainha de Ouros
Cuidado, carinho e conforto marcarão a semana. Você deverá cuidar de si com mais amor e nutrir seus sonhos com paciência. Terá tudo para florescer — bastará regar com gentileza.
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.