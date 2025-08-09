Dia Internacional dos Povos Indígenas celebra as tradições e a diversidade dos povos originários (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes) / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 9 de agosto é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data que presta homenagem e reconhecimento às tradições de diversos povos indígenas. Estabelecido em dezembro de 1994 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o dia visa conscientizar a população sobre a importância desses povos — suas culturas, direitos e contribuições — e segue sendo, até hoje, um marco de resistência, valorização e visibilidade. A seguir, confira 8 filmes para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas!

1. Somos Guardiões (2023) "Somos Guardiões" acompanha o indígena guardião da floresta Marçal Guajajara e a ativista Puyr Tembé enquanto lutam para proteger seus territórios do desmatamento (Imagem: Reprodução digital | Appian Way Productions) Dirigido por Chelsea Greene, Rob Grobman e Edivan Guajajara, e premiado como "Melhor Documentário" no Raindance Film Festival, em Londres, esse filme-documentário acompanha o indígena guardião da floresta Marçal Guajajara e a ativista Puyr Tembé enquanto lutam para proteger seus territórios do desmatamento causado por um madeireiro ilegal e um grande proprietário de terras. A trama traz luz para a relação complexa entre política, economia e direitos territoriais, mostrando os desafios enfrentados pelos povos indígenas. Onde assistir: Netflix. 2. O Território (2022) "O Território" acompanha à jornada do povo indígena Uru-eu-wau-wau enquanto eles veem sua população diminuir e sua cultura ser ameaçada (Imagem: Reprodução digital | O2 Play e National Geographic Films)

Premiado na categoria “Mérito excepcional na produção de documentários”, no Emmy Awards, em Los Angeles, essa trama conquistou o mundo com exibições em diversos festivais internacionais. E o mérito não é à toa: o filme ilustra a destruição e ameaça à Amazônia entre 2019 e 2022, trazendo discussões complexas para a sociedade. Na obra, o público assiste à jornada do povo indígena Uru-eu-wau-wau enquanto eles veem sua população diminuir e sua cultura ser ameaçada. Apesar de prometida autonomia sobre seu território ancestral, eles enfrentam dificuldades com a extração de madeira e grilagem de terras, causadas por fazendeiros e posseiros ilegais na Amazônia brasileira. As cenas trazem uma visão prática sobre a luta desses nativos contra a devastação ambiental. Onde assistir: Disney+.

3. A Última Floresta (2021) “A Última Floresta” retrata a resistência do povo Yanomami para preservar suas vidas e tradições culturais (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes) Dirigido por Luiz Bolognesi, mesmo diretor de “Uma História de Amor e Fúria”, o documentário ficcional retrata a resistência do povo Yanomami para preservar suas vidas e tradições culturais. Enquanto Davi Kopenawa, líder Yanomami, tenta manter vivos os espíritos da floresta e os costumes de seu povo, a chegada de garimpeiros traz morte e coloca em risco a vida da população. Isolados na Amazônia, os indígenas são afligidos por doenças e atraídos por bens trazidos por brancos. Em meio às aflições, Ehuana, esposa de Davi, vê o seu marido desaparecer e tenta compreender o que aconteceu a partir de seus sonhos.

Onde assistir: Netflix. 4. Ainbo: A Guerreira da Amazônia (2021) “Ainbo: A Guerreira da Amazônia” mostra como a ganância afeta o dia a dia dos povos indígenas (Imagem: Reprodução digital | Tunche Films, Cinema Management Group, Cool Beans e Epic) Para o público infantil, a animação, dirigida e roteirizada por Richard Claus, mesmo diretor de “Meu Amigo Vampiro”, é um dos destaques da lista. Narrando a história de Ainbo, uma menina que nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, na Floresta Amazônica, o filme mostra como a ganância afeta o dia a dia dos povos indígenas.