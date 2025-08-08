Veja rituais ideais para cada signo durante a Lua Cheia em Aquário

A Lua Cheia marcará um momento especial para promover transformações internas e ampliar a percepção sensível (Imagem: muratart | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

No dia 9 de agosto, às 04h55, a Lua Cheia alcançará seu ponto máximo no signo de Aquário. Esse evento astrológico favorecerá processos de libertação espiritual e o fortalecimento da intuição. Conforme a sensitiva, umbandista e cigana Zoe Lua, especialista do Astrocentro, essa será uma das fases lunares mais intensas do ano, ideal para romper com antigos padrões, deixar para trás limitações sutis e se abrir para novas atitudes. “Aquário é o vento que sopra onde há estagnação. Essa Lua vem mexer com tudo que está preso, principalmente dentro de nós”, afirma Zoe Lua. Diferentemente de outras fases cheias marcadas pela intensidade emocional, esta carregará uma energia racional e disruptiva, favorecendo o desapego do ego, o rompimento de vínculos tóxicos e a reconexão com a espiritualidade.

Abaixo, confira como essa influência se revelará para cada elemento e signo do zodíaco, além de rituais para aproveitar as energias! Signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) Os signos de Fogo sentirão um chamado direto da espiritualidade (Imagem: mountain beetle | Shutterstock) Os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) sentirão um chamado direto da espiritualidade. "Essa será a hora de agir com mais propósito e consciência, colocando a coragem a serviço do bem maior", orienta Zoe Lua. Um ritual recomendado é acender uma vela vermelha com mel e pedir clareza sobre como canalizar essa força de forma sábia. Signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) Os signos da Terra deverão aprender a soltar o controle e a confiar no invisível (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) deverão aprender a soltar o controle e a confiar no invisível. A Lua Cheia em Aquário poderá abalar estruturas, mas abrirá espaço para uma fé mais profunda. Para isso, Zoe Lua indica um banho com lavanda, louro e folhas de pitanga, pedindo desapego e abertura de caminhos espirituais. Signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) Os signos de Ar estarão com a mente em ebulição, com muitas ideias (Imagem: mountain beetle | Shutterstock) Os signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) estarão com a mente em ebulição, com muitas ideias. Pressentimentos e sinais sutis deverão ser ouvidos com atenção. “Será um ótimo momento para meditação, escrita intuitiva e conexão com oráculos ou incensos como mirra, alfazema ou breu-branco”, recomenda a especialista.

Signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) Os signos de Água viverão uma purificação emocional intensa (Imagem: mountain beetle | Shutterstock) Os signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) viverão uma purificação emocional intensa. A Lua favorecerá o perdão, a reconexão com os ancestrais e o fechamento de ciclos de dor. Zoe Lua sugere um banho com rosas-brancas, camomila e água de flor de laranjeira, acompanhado de oração e abertura para o renascimento emocional. Mais do que uma fase bonita no céu, essa Lua Cheia marcará um momento propício para curas internas e escuta espiritual. “A espiritualidade está soprando mudanças. Quem confia no invisível, anda mais leve com o destino”, finaliza Zoe Lua, especialista do Astrocentro.