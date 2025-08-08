Guacamole (Imagem: rontav | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

O colesterol, um tipo de substância gordurosa (lipídio) presente em todas as células do corpo humano, desempenha funções essenciais, como a produção de hormônios (estrogênio, testosterona e cortisol), de vitamina D e a formação da membrana celular. No entanto, quando há uma alta concentração dele no organismo, é possível que se acumule nas paredes das artérias e contribua para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Para evitar que isso aconteça, é fundamental manter uma rotina e dieta equilibrada. Pensando nisso, separamos 8 receitas saudáveis para quem tem colesterol alto. Confira!

Guacamole Ingredientes 1 abacate

Suco de 1 limão

1 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada em rodelas para finalizar

1 jalapeño cortado em rodelas para finalizar

1/2 maço de coentro picado

1/2 limão cortado em rodelas para finalizar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Retire a casca e o caroço do abacate, coloque a polpa em uma tigela e amasse levemente com um garfo, deixando apenas alguns pedaços. Acrescente os demais ingredientes e misture delicadamente. Finalize com as rodelas de pimenta dedo-de-moça, jalapeño e limão. Sirva em seguida. Salada de quinoa com legumes Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá salsinha picada

Suco de 1 limão

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, misture a quinoa cozida, o tomate-cereja, o pepino, a cenoura e a salsinha. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e sirva em seguida. Hambúrguer de grão-de-bico e quinoa Ingredientes 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/4 de xícara de chá de coentro picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca Modo de preparo Em um processador de alimentos, coloque o grão-de-bico, a quinoa, a cebola-roxa, o alho, o coentro, o cominho, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até obter uma mistura homogênea, mas ainda com alguns pedaços visíveis. Transfira para uma tigela e adicione as farinhas. Mexa até obter uma massa modelável. Após, divida em quatro partes iguais e molde em formato de hambúrguer. Aqueça uma frigideira em fogo médio com um fio de azeite de oliva e grelhe os hambúrgueres por 5 minutos de cada lado. Sirva em seguida. Cookie de banana e aveia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Cookie de banana e aveia Ingredientes 1 xícara de chá de banana-nanica amassada

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de óleo de coco

Canela em pó a gosto

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a aveia em flocos, o óleo de coco, a banana-nanica, o fermento químico, a canela e a castanha-do-pará e misture até obter uma massa uniforme. Coloque porções da massa em uma assadeira untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e remova os cookies da assadeira com cuidado. Sirva em seguida. Salmão assado com legumes Ingredientes 2 filés de salmão

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas finas

1 cebola-roxa descascada e cortada em fatias finas

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma assadeira, coloque a abobrinha, a cenoura, a cebola-roxa e o alho. Regue com azeite de oliva e misture. Coloque os filés de salmão sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida. Panqueca de espinafre (Imagem: Stanislav71 | Shutterstock)