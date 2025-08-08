8 receitas saudáveis para quem tem colesterol altoVeja como preparar opções práticas e deliciosas que ajudam a controlar essa gordura no organismo
O colesterol, um tipo de substância gordurosa (lipídio) presente em todas as células do corpo humano, desempenha funções essenciais, como a produção de hormônios (estrogênio, testosterona e cortisol), de vitamina D e a formação da membrana celular. No entanto, quando há uma alta concentração dele no organismo, é possível que se acumule nas paredes das artérias e contribua para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Para evitar que isso aconteça, é fundamental manter uma rotina e dieta equilibrada. Pensando nisso, separamos 8 receitas saudáveis para quem tem colesterol alto. Confira!
Guacamole
Ingredientes
- 1 abacate
- Suco de 1 limão
- 1 cebola descascada e picada
- 2 tomates sem sementes e picados
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada em rodelas para finalizar
- 1 jalapeño cortado em rodelas para finalizar
- 1/2 maço de coentro picado
- 1/2 limão cortado em rodelas para finalizar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Retire a casca e o caroço do abacate, coloque a polpa em uma tigela e amasse levemente com um garfo, deixando apenas alguns pedaços. Acrescente os demais ingredientes e misture delicadamente. Finalize com as rodelas de pimenta dedo-de-moça, jalapeño e limão. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/4 de xícara de chá salsinha picada
- Suco de 1 limão
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a quinoa cozida, o tomate-cereja, o pepino, a cenoura e a salsinha. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e sirva em seguida.
Hambúrguer de grão-de-bico e quinoa
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 cebola-roxa descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/4 de xícara de chá de coentro picado
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de farinha de linhaça
- 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca
Modo de preparo
Em um processador de alimentos, coloque o grão-de-bico, a quinoa, a cebola-roxa, o alho, o coentro, o cominho, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até obter uma mistura homogênea, mas ainda com alguns pedaços visíveis. Transfira para uma tigela e adicione as farinhas. Mexa até obter uma massa modelável. Após, divida em quatro partes iguais e molde em formato de hambúrguer. Aqueça uma frigideira em fogo médio com um fio de azeite de oliva e grelhe os hambúrgueres por 5 minutos de cada lado. Sirva em seguida.
Cookie de banana e aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de banana-nanica amassada
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- Canela em pó a gosto
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a aveia em flocos, o óleo de coco, a banana-nanica, o fermento químico, a canela e a castanha-do-pará e misture até obter uma massa uniforme. Coloque porções da massa em uma assadeira untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e remova os cookies da assadeira com cuidado. Sirva em seguida.
Salmão assado com legumes
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 1 abobrinha cortada em rodelas finas
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas finas
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em fatias finas
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma assadeira, coloque a abobrinha, a cenoura, a cebola-roxa e o alho. Regue com azeite de oliva e misture. Coloque os filés de salmão sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Panqueca de espinafre
Ingredientes
- 250 ml de água
- 60 g de folhas de espinafre
- 110 g de farinha de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, unte com um fio de azeite de oliva e despeje uma concha da massa. Cozinhe até a panqueca soltar do fundo, vire e doure o outro lado. Repita o processo até acabar a massa e sirva em seguida.
Arroz integral com brócolis e cenoura
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 2 xícaras de chá de água quente
- 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis picados
- 1/2 cenoura descascada e ralada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Azeite de oliva e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente o arroz e mexa por 1 minuto. Cubra com água quente e coloque sal. Reduza o fogo e cozinhe até a água secar. Quando o arroz estiver pronto, junte a cenoura e os floretes de brócolis e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Tabule de couve-flor
Ingredientes
- 1 xícara de chá de floretes de couve-flor
- 1 tomate picado e sem sementes
- 1/4 de cebola descascada e picada
- Sal, suco de limão, azeite de oliva, salsinha e hortelã picadas a gosto
Modo de preparo
No processador de alimentos, bata os floretes de couve-flor por 1 minuto. Transfira para um recipiente e adicione o tomate e a cebola. Mexa para incorporar e tempere com sal, suco de limão e azeite de oliva. Finalize com a salsinha e a hortelã e sirva em seguida.