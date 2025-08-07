Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 chás para fortalecer a imunidade no inverno

Veja como preparar receitas de bebidas para melhorar as defesas do organismo
Autor Redação EdiCase
Tipo Notícia

Durante o inverno, o corpo fica mais suscetível a gripes, resfriados e infecções respiratórias. Nesse período, fortalecer a imunidade se torna essencial para manter a saúde em dia. Uma das formas naturais de cuidar do sistema imunológico é apostar em bebidas quentes preparadas com ingredientes que estimulam as defesas do organismo e aquecem o corpo de dentro para fora. 

A seguir, confira 5 chás para fortalecer a imunidade no inverno!

Chá de laranja e tangerina com canela e anis-estrelado

Ingredientes

  • Casca de 1 tangerina limpa
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • 1 canela em pau
  • 1 anis-estrelado
  • 300 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca da tangerina, a canela em pau e o anis-estrelado. Deixe ferver por 5 a 10 minutos em fogo baixo. Desligue, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de laranja e adoce com mel. Sirva em seguida. 

Chá de cúrcuma com pimenta-do-reino

Ingredientes

  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino preta. Misture bem e deixe em infusão por 5 a 10 minutos com a panela tampada. Adoce com mel e sirva em seguida. 

Chá de erva-doce com gengibre

Ingredientes

  • 1 colher de chá de sementes de erva-doce
  • 1 rodela de gengibre
  • 250 ml de água
  • Mel para adoçar 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e as sementes de erva-doce. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida. 

Chá de louro com limão (Imagem: Ermak Oksana | Shutterstock)

Chá de louro com limão

Ingredientes

  • 3 folhas secas de louro
  • Suco de 1/2 limão
  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de louro e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida. 

Chá de cebola com mel e limão

Ingredientes

  • 1/2 cebola-roxa cortada em pedaços grandes
  • 250 ml de água
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a cebola-roxa e leve ao fogo médio. Ferva por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

