Veja a importância da figura paterna no desenvolvimento infantil 

O neurocirurgião e especialista em desenvolvimento infantil, André Ceballos, conta que a presença ativa do pai, ou de uma figura que exerça essa função afetiva, é determinante para o amadurecimento saudável do cérebro infantil.

“O vínculo afetivo com o pai estimula áreas importantes do cérebro ligadas à autoconfiança, à regulação emocional e à resolução de conflitos. A criança que se sente segura na presença paterna tende a explorar mais o ambiente, desenvolvendo melhor sua cognição e suas habilidades sociais”, afirma.

Figura paterna vai além do modelo tradicional de família

André Ceballos destaca que a figura paterna não está restrita ao modelo tradicional de família. Visto que, no Brasil, mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no ano de 2024, segundo dados do Portal da Transparência, da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).

“Quando falamos de paternidade ativa, estamos nos referindo à função emocional de acolher, proteger e ensinar. Avôs, tios, padrastos e até mães solo que ocupam esse papel contribuem, sim, para esse desenvolvimento saudável”, afirma.