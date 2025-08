5 receitas com ovo ricas em proteínas para o lanche da tarde

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Omelete coreana

Ingredientes

5 ovos

1 cenoura cortada em cubinhos

2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de leite

1 colher de chá de óleo vegetal

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Bata os ovos em uma tigela média com um garfo ou batedor de arame, adicionando o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture a cenoura e a cebolinha ao final. Use uma frigideira antiaderente média, pincele com óleo e leve ao fogo baixo. Despeje uma fina camada da mistura de ovos na frigideira, apenas o suficiente para cobrir o fundo. Deixe cozinhar levemente até firmar, mas mantendo a superfície ainda um pouco úmida.

Com a ajuda de uma espátula de silicone, enrole a omelete de um lado ao outro, formando um rolinho, e empurre-o para um lado da frigideira. Adicione mais um pouco da mistura de ovos, espalhando até encostar no rolinho já formado. Assim que firmar, enrole novamente sobre a primeira parte. Continue adicionando camadas finas de ovos e enrolando até utilizar toda a mistura. Retire o rolinho pronto da frigideira e deixe descansar 2 a 3 minutos. Em seguida, corte em fatias de cerca de 2 cm e sirva.

Barquinhas de batata-doce com ovo cremoso

Ingredientes

2 batatas-doces

4 ovos

1 colher de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de requeijão light

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada

Salsinha fresca para finalizar

Modo de preparo

Em uma assadeira, asse as batatas-doces com casca, em forno preaquecido a 200 °C, por cerca de 25 minutos ou até ficarem macias. Depois, com cuidado, corte ao meio no sentido do comprimento e cave delicadamente o centro de cada metade da batata-doce, formando uma cavidade. Após, em um recipiente, misture os ovos crus com o iogurte, o requeijão, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Preencha as cavidades das batatas-doces com esse creme e leve ao forno por mais 10 minutos, até o centro firmar levemente. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.