9 dicas para comprar o presente de Dia dos Pais com segurança

O Dia dos Pais é uma das principais datas comemorativas para o varejo brasileiro. Segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), em 2024, as vendas relacionadas à homenagem mostraram alta de 5,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O levantamento também apontou alta de 5,6% nas vendas em lojas físicas, enquanto o e-commerce cresceu na casa dos 4%.

Diante desse cenário, a expectativa é alta para as vendas de 2025, sobretudo no ambiente online. No entanto, com mais movimento no comércio eletrônico, cresce também a movimentação dos criminosos que aplicam golpes, prejudicando consumidores e empresas. De acordo com um mapeamento da ClearSale, o Brasil registrou 2,8 milhões de tentativas de fraudes somente em 2024.