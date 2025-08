Veja como utilizar a madeira na decoração Feng Shui

As arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, especialistas em Feng Shui e sócias do BTliê Arquitetura, explicam essa metodologia ancestral promove a harmonia entre as pessoas e os espaços que elas habitam, integrando a arquitetura com os ciclos da natureza.

Como utilizar a madeira na decoração?

De acordo com o Feng Shui, o uso da madeira nos ambientes é recomendado, por exemplo, em espaços ligados a projetos e novas ideias como escritórios, áreas de estudo ou quartos de crianças e adolescentes. “A madeira ajuda a tirar os projetos do papel, favorece a criatividade e a sensação de progresso”, diz a arquiteta Estefânia Gamez.

Para ativar essa energia, não é preciso necessariamente uma grande reforma. É possível usar a madeira por meio de móveis, objetos, painéis ripados, texturas naturais e até na escolha das cores. “No Feng Shui, a cor verde e os formatos cilíndricos também representam a madeira. Assim como as plantas, que são sua manifestação viva nos ambientes”, explica a arquiteta.

De forma prática, é possível integrar a madeira ao projeto de interiores com pequenas intervenções: uma estante ripada, um conjunto de cadeiras com encosto em tom natural, quadros com folhagens, papéis de parede florais, vasos com plantas saudáveis, esculturas ou até revestimentos com textura amadeirada. No entanto, vale destacar que a melhor maneira de incluir a madeira — ou qualquer outro elemento — em um projeto de arquitetura e design de interiores é com o apoio de uma consultoria especializada em Feng Shui.