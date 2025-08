Agosto chega com grandes estreias no Disney+ (Imagem: Hamara | Shutterstock) / Crédito: Edicase Entretenimento

Agosto chega com estreias marcantes no Disney+, com produções que exploram temas como identidade, superação e justiça. Entre os lançamentos mais aguardados, estão a nova temporada de “Sem Limites com Chris Hemsworth”, que mergulha em desafios físicos e mentais extremos; e “A História Distorcida de Amanda Knox”, uma minissérie impactante baseada em um caso real que abalou o mundo. São histórias poderosas que prometem emocionar, inspirar e provocar reflexões. Abaixo, confira 5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em agosto de 2025!

1. Necaxa (08/08) "Necaxa" mostra a luta do time mexicano para voltar à elite do futebol (Imagem: Reprodução digital | Disney+) A série documental mergulha na transformação do tradicional clube mexicano Necaxa, revelando os bastidores de sua luta por relevância no futebol moderno. A produção, liderada por Eva Longoria, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, documenta os desafios dentro e fora dos gramados, desde trocas na direção técnica até obstáculos físicos enfrentados pelos jogadores. Com uma abordagem intimista, a obra retrata o vínculo emocional entre o time e sua fiel base de torcedores em Aguascalientes, destacando o esforço coletivo para restaurar o prestígio de uma equipe centenária. 2. Outlander: blood of my blood (09/08) A série "Outlander: blood of my blood" conta as origens das famílias Fraser e Beauchamp (Imagem: Reprodução digital | Disney+) A série narra as origens das famílias Fraser e Beauchamp por meio de dois romances ambientados em diferentes períodos. Na Escócia do século XVIII, Ellen MacKenzie (Harriet Slater) e Brian Fraser (Jamie Roy) vivem um amor proibido em meio a tensões entre clãs e obrigações políticas. Ao mesmo tempo, na Inglaterra de 1917, Julia Moriston (Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) se conectam por meio de cartas durante a guerra, até que um evento inesperado os transporta ao passado, entrelaçando seus destinos ao legado Fraser.

3. Sem limites com Chris Hemsworth: vivendo melhor – 2ª temporada (15/08) “Sem limites com Chris Hemsworth: vivendo melhor” mostra o ator em novos desafios pelo mundo (Imagem: Reprodução digital | Disney+) Na segunda temporada, o ator Chris Hemsworth enfrenta desafios inéditos para aprimorar mente e corpo, explorando práticas que unem ciência avançada e conhecimentos tradicionais em seis países diferentes. Durante essa jornada, ele aprende a tocar bateria para uma apresentação ao vivo com Ed Sheeran, escala uma parede de 180 metros nos Alpes Suíços e participa de um rigoroso treinamento das Forças Especiais da Coreia do Sul. Com o suporte de especialistas renomados e novas vozes inspiradoras, a série oferece métodos práticos para fortalecer a saúde física, mental e emocional. 4. A história distorcida de Amanda Knox (20/08) A série “A história distorcida de Amanda Knox” conta a história real de uma jovem que foi acusada de assassinar a amiga de quarto durante um intercâmbio (Imagem: Reprodução digital | Disney+)