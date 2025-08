8 receitas de comida japonesa para fazer em casa

Missoshiru (Imagem: K321 | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

A comida japonesa é repleta de história, técnicas, cores e sabores. Inclusive, em 2013, essa milenar culinária foi incluída na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Populares em diversos cantos do mundo, os pratos japoneses também são bastante apreciados pelos brasileiros. A seguir, descubra como fazer 8 receitas práticas que vão transformar a sua cozinha e o seu jeito de apreciar esse tipo de comida!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Missoshiru Ingredientes 1 xícara de chá de cebolinha picada

200 g de tofu cortado em cubos médios

cortado em cubos médios 3 colheres de sopa de missô

1 l de água

4 colheres de sopa de flocos de peixe Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Após levantar fervura, aguarde 1 minuto e desligue o fogo. Acrescente os flocos de peixe e deixe descansar por alguns minutos. Assim que os flocos de peixe estiverem no fundo da panela, coe o caldo e coloque-o de volta na panela. Dissolva em um recipiente o missô em 1 xícara de chá do caldo, coe e acrescente à panela. Adicione o tofu e aqueça, em fogo médio, até ferver. Sirva em tigelas com a cebolinha. Yakisoba Ingredientes 300 g de macarrão para yakisoba cozido

1 xícara de chá de molho para yakisoba

1 cebola cortada em pedaços médios

1 colher de sopa de óleo de soja

1/2 maço de brócolis picado

1/2 maço de couve-flor picado

6 colheres de sopa de molho de soja

400 g de tiras de carne

100 g de champignon fatiado

1 cenoura fatiada na diagonal

4 folhas de acelga cortadas na diagonal Modo de preparo Em uma panela, coloque o óleo e aqueça em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Acrescente a carne, o brócolis, a couve-flor, a cenoura, a acelga, o champignon e o molho de soja. Refogue por 7 minutos. Coloque o molho para yakisoba e cozinhe até os legumes ficarem al dente. Adicione o macarrão, misture bem e sirva em seguida. Sashimi de salmão (Imagem: Nantpipat Vutthisak | ShutterStock) Sashimi de salmão Ingredientes 1 kg de salmão

Wasabi, nabo ralado e molho de soja a gosto Modo de preparo Em uma superfície limpa, limpe o salmão, retire os espinhos e as partes escuras. Corte-o em fatias grossas. Arrume em uma travessa e sirva com o nabo, o wasabi e o molho de soja.

Berinjela grelhada Ingredientes 8 berinjelas

1 pedaço de gengibre ralado

40 g de katsuobushi

Molho de soja a gosto Modo de preparo Coloque as berinjelas em uma grelha em fogo alto. Vire-as para grelharem por igual, até que a casca comece a queimar. Ao espetar um palito, elas devem estar murchas e macias. Asse também as pontas delas. Depois, descasque-as puxando do talo para baixo. Retire o talo. Corte as berinjelas em cubos e coloque em uma travessa. Sirva com o molho de soja, o gengibre ralado e o katsuobushi. Tempurá de legumes Ingredientes 1 cenoura cortada em tiras finas

1 batata-doce cortada em rodelas finas

cortada em rodelas finas 10 vagens

1 abobrinha cortada em tiras finas

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

1 xícara de chá de água gelada

Óleo para fritar

Molho para tempurá (tentsuyu) para servir Modo de preparo Em uma tigela, bata ligeiramente o ovo e adicione a água gelada. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo delicadamente para não formar grumos. A massa deve ficar levemente empelotada. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo baixo. Passe os legumes na massa e frite até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida com molho para tempurá. Sunomono (Imagem: flanovais | Shutterstock)