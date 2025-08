8 dicas para fazer uma boa redação no Enem

A redação cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é do tipo dissertativo-argumentativo. Isso significa que o participante deve apresentar uma tese sobre um tema proposto, desenvolver argumentos que sustentem sua opinião e concluir com uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Todavia, os estudantes ainda apresentam dificuldades na escrita de um texto dissertativo-argumentativo, conforme os dados do Ministério da Educação (MEC). Em 2024, dos 4,3 milhões de candidatos do Enem, apenas 12 tiraram nota mil na redação, entre eles, somente 1 era de escola pública; o número é consideravelmente menor do que no ano anterior, quando 60 estudantes tiraram nota máxima.