7 mitos e verdades sobre a alimentação da mãe e o leite materno

1. A alimentação da mãe influencia a amamentação

Verdade. Existe a necessidade de a mãe se alimentar adequadamente de forma saudável e equilibrada. “A alimentação da mãe colabora para a amamentação, principalmente no teor de vitaminas e minerais, mas isso não significa que ela tenha que seguir uma dieta limitante, abrindo mão de diversos alimentos. Mas, sim, uma dieta responsável e equilibrada”, diz Aline Becker.

2. Algumas mães produzem “leite fraco” para o bebê

Mito. Não existe leite fraco. O leite materno é o alimento mais completo que o bebê pode receber. “Toda mãe é capaz de produzir o leite com os nutrientes necessários para suprir todas as necessidades nutricionais do bebê. O que acontece em alguns casos é que a produção de leite pode estar baixa, mas isso não está relacionado com a qualidade do leite e pode ser facilmente resolvido”, comenta a Dra. Kelly Oliveira, pediatra especialista em amamentação, responsável pelo perfil Pediatria Descomplicada no Instagram, que orienta pais sobre cuidados com os filhos sem neura.

3. Mulheres que amamentam não podem tomar café

Mito. Bebidas estimulantes, como café, chá preto, chá mate, chocolate e chimarrão, podem ser consumidas, mas com moderação, pois podem causar insônia ou hiperatividade nos lactantes.