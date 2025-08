7 dicas para conquistar o primeiro emprego

Veja como se preparar para ingressar no mercado de trabalho

O primeiro emprego é o passo inicial para a construção do futuro profissional. Contudo, mesmo os profissionais que estão iniciando no mercado de trabalho, precisam demonstrar alguns tipos de comportamentos para aumentar as chances de contratação pelas empresas. A seguir, veja 7 dicas valiosas que te ajudarão nesse processo.

1. Invista no aprendizado

Busque novos aprendizados constantemente. Além da escola ou da faculdade, invista em cursos de idiomas ou de outros assuntos do seu interesse profissional.