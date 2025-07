Veja as previsões do baralho cigano de agosto para os 12 signos

As cartas do baralho cigano são ferramentas poderosas para desvendar as tendências e os desafios de agosto para cada signo do zodíaco. Combinando sabedoria ancestral e leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela quais caminhos se abrirão neste ciclo e quais áreas da vida pedirão atenção, coragem ou transformação.

No amor, uma relação tomará um rumo definitivo. Seja para firmar um compromisso ou para se libertar de situações que já não fazem sentido, o importante será agir com consciência. No trabalho, oportunidades promissoras surgirão. O sucesso dependerá da sua coragem em agir sem hesitar e acreditar na própria capacidade.

As cartas “Caminhos”, “Chave” e “Sol” mostram que agosto se apresentará como um mês decisivo. Você será chamado a fazer escolhas importantes e, embora os momentos de dúvida possam surgir, a clareza virá. Confie no seu potencial para enxergar soluções e abrir novas portas .

No amor, boas novidades chegarão, seja na forma de um novo romance ou na renovação de vínculos antigos. Será tempo de agir com afeto. No trabalho, a estabilidade estará presente, e uma proposta ou oportunidade trará segurança e perspectivas de longo prazo.

As cartas “Coração”, “Cavaleiro” e “Casa” mostram que este será um mês para movimentar suas emoções e agir a partir do que realmente importa para o seu coração. Ao mesmo tempo, será importante cuidar do seu espaço, tanto físico quanto emocional.

No amor, diálogos importantes esclarecerão situações e fortalecerão vínculos. No trabalho, será um ótimo período para entrevistas, parcerias e ações em ambientes sociais ou profissionais.

No amor, um ciclo se encerrará, mas isso trará maturidade e novas possibilidades. No trabalho, mudanças serão necessárias. Ao permitir que o velho se vá, o espaço para crescimento sólido se abrirá.

As cartas “Criança”, “Estrela” e “Sol” mostram que agosto trará a chance de renovar a energia, reviver sonhos antigos e buscar novas possibilidades. A estrela da sorte brilhará sobre você, então aproveite!

No amor, paixões leves, reconciliações e encontros iluminados estarão no ar. No trabalho, reconhecimento, visibilidade e criatividade serão pontos altos. Acredite no seu potencial e não tenha medo de brilhar.

Virgem

Verdades serão reveladas ao nativo de Virgem durante o mês de agosto (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

As cartas “Livro”, “Torre” e “Cegonha” mostram que segredos e informações virão à tona neste mês. Use sua intuição e experiência para lidar com as novidades. O momento pedirá introspecção antes de agir.

No amor, o distanciamento revelará o que é verdadeiro e o que precisa mudar. No trabalho, será um período ideal para estudo, planejamento e, em seguida, colocar novos projetos ou atitudes em prática.

Libra

Em agosto, os relacionamentos ganharão destaque para os nativos de Libra (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

As cartas “Aliança”, “Chicote” e “Coração” mostram que agosto trará intensidade emocional nas relações. Conflitos poderão surgir, mas se conduzidos com diálogo e empatia, promoverão curas e amadurecimento.

No amor, a tensão entre paixão e cobrança será forte. O foco deverá estar em manter o que edifica. No trabalho, parcerias profissionais precisarão de ajustes. Evite prometer o que não pode cumprir e busque equilíbrio nas trocas.

Escorpião

O mês exigirá proteção espiritual e força interior do nativo de Escorpião (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

As cartas “Urso”, “Cruz” e “Lírios” mostram que será um mês desafiador, mas de grande aprendizado. Os obstáculos exigirão resistência emocional e fé. Busque apoio espiritual e emocional.

No amor, os vínculos se fortalecerão nas dificuldades. O afeto será um porto seguro. No trabalho, mantenha a paciência e evite atitudes impulsivas. A calmaria virá após a travessia.

Sagitário

Viagens, mudanças e liberdade estarão em destaque para o nativo de Sagitário (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

As cartas “Navio”, “Chave” e “Coração” mostram que agosto marcará um período de movimento. Viagens, mudanças ou novas possibilidades surgirão, trazendo alegria e alívio emocional.

No amor, relações à distância ou recomeços poderão acontecer. Os sentimentos fluirão com mais leveza. No trabalho, será uma excelente fase para sair da rotina, buscar novos rumos ou aceitar propostas diferentes.

Capricórnio

O mês pedirá ao nativo de Capricórnio o encerramento de ciclos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

As cartas “Livro”, “Foice” e “Aliança” mostram que o mês pedirá encerramento de ciclos e revisão de padrões antigos. Será hora de reescrever sua história, fazendo escolhas mais justas para si.

Cortes necessários abrirão espaço para o verdadeiro amor se manifestar. No trabalho, finais que, a princípio, parecerão duros, se mostrarão libertadores e possibilitarão novas alianças e caminhos.

Aquário

As intuições do nativo de Aquário estarão mais aguçadas (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

As cartas “Estrela”, “Jardim” e “Caminhos” mostram que será um mês de inspiração e abertura de horizontes. As intuições estarão aguçadas e você perceberá sinais e mensagens importantes.

No amor, novos caminhos se apresentarão. Relações se tornarão mais conscientes e alinhadas com seu momento. No trabalho, conexões inesperadas e oportunidades inusitadas impulsionarão projetos futuros. Mantenha a atenção!

Peixes

Para o nativo de Peixes, emoções profundas e encontros de alma poderão acontecer (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

As cartas “Peixes”, “Lua” e “Cegonha” mostram que agosto trará emoções à flor da pele e momentos de profunda conexão com seu inconsciente. Transformações pessoais estarão a caminho.

No amor, encontros de alma, possibilidades de reconciliação e até gravidez energética estarão no ar. No trabalho, a criatividade se destacará, e ganhos inesperados poderão surgir, especialmente ligados à intuição ou talentos artísticos.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.