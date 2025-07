Chocolate quente cremoso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

As bebidas quentes são uma ótima pedida durante os dias frios do inverno. Populares por oferecerem a sensação de aconchego e conforto, elas podem ser consumidas em diferentes momentos do dia e são a combinação perfeita para harmonizar com os mais variados tipos de alimentos. E a melhor parte: algumas delas, como os chás, contêm propriedades naturais que podem ajudar a relaxar e aliviar o estresse, contribuindo para o bem-estar do corpo. A seguir, confira 7 receitas de bebidas quentes irresistíveis!

Chocolate quente cremoso Ingredientes 2 xícaras de chá de leite

1 colher de sopa de amido de milho

3 colheres de sopa de chocolate em pó

4 colheres de sopa de açúcar

1 canela em pau

250 g de creme de leite

Raspas de chocolate para servir Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite, o amido de milho, o chocolate em pó e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, adicione a canela em pau e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Após, desligue o fogo, retire a canela, acrescente o creme de leite e mexa até obter uma mistura homogênea. Sirva com as raspas de chocolate. Mocha Ingredientes 240 ml de café quente

1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar

sem açúcar 1 colher de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de leite em pó Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o café, o cacau, o açúcar e o leite em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma caneca e sirva em seguida. Mocaccino cremoso Ingredientes 2 xícaras de chá de leite

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 1/2 colher de sopa de amido de milho

395 g de leite condensado

2 colheres de chá de café solúvel Modo de preparo Em uma panela, coloque metade do leite e o chocolate em pó e misture até dissolver completamente. Reserve. Em um recipiente, coloque o restante do leite e o amido de milho e misture até dissolver. Despeje a mistura na panela com o chocolate e misture. Junte o café solúvel e o leite condensado e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e continue mexendo por mais 2 minutos. Sirva em seguida. Chá de casca de abacaxi, hortelã e gengibre (Imagem: Savina Nataliia | Shutterstock)

Chá de casca de abacaxi, hortelã e gengibre Ingredientes Casca de 1 abacaxi cortada em pedaços

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 xícara de chá de folhas de hortelã

500 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque a casca do abacaxi, as folhas de hortelã e o gengibre e cubra com a água. Leve ao fogo médio por 20 minutos. Após, desligue o fogo, espere amornar e coe o chá. Adoce com o mel e sirva em seguida. Chocolate quente com conhaque e canela Ingredientes 1/2 l de leite

395 g de leite condensado

2 1/2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de amido de milho

1/4 de xícara de chá de conhaque

Chantili a gosto

Canela em pó para polvilhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o chocolate em pó e o amido de milho e bata para incorporar com os demais ingredientes. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Acrescente o conhaque, misture bem e desligue o fogo. Distribua o chocolate quente em canecas, cubra com o chantili e polvilhe com a canela. Sirva em seguida. Masala chai (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)