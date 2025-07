Confira as previsões de agosto para o signo de Leão

O começo de agosto será de muita vitalidade e confiança para o nativo do signo de Leão, o que impulsionará projetos e cuidados com o bem-estar físico e espiritual. No entanto, medos e fantasmas internos se farão presentes. O autoconhecimento, nesse contexto, será uma ferramenta essencial para lidar com o que está no submerso.

A partir da metade de agosto, o foco do leonino estará voltado para a construção da própria identidade. Haverá uma forte necessidade de se reinventar e de encontrar novas formas de se posicionar no mundo, trazendo desafios, mas também libertação. Por outro lado, será possível que ocorram turbulências e surpresas neste período, exigindo flexibilidade.