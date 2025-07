Veja como escolher o batom perfeito para o seu tom de pele

Escolher a cor do batom ideal vai muito além de seguir tendências ou preferências pessoais. Quando combinada com a coloração pessoal, a tonalidade certa pode fazer verdadeiros milagres: valoriza os traços, ilumina o rosto e até disfarça sinais de cansaço.

Identifique a sua coloração pessoal

Segundo Chloé Gaya, diretora artística do Jacques Janine, consultora de imagem e especialista em colorimetria, entender sua cartela de coloração pessoal é o primeiro passo para acertar nas escolhas de beleza. “Quando você usa um batom que conversa com as cores da sua coloração pessoal, o resultado é imediato: o rosto ganha vida, os olhos se destacam e a pele parece mais descansada”, afirma.

A coloração pessoal é dividida em quatro estações — primavera, verão, outono e inverno —, cada uma com suas características de temperatura, intensidade e profundidade. Cada estação tem tons de batom que funcionam melhor. Além dessa divisão sazonal, também são considerados aspectos como tom, subtom e fototipo da pele, ajudando a encontrar com mais precisão as cores que realçam a beleza natural de cada pessoa.

Miriam Santoro, instrutora de maquiagem do Instituto Embelleze Ribeirão Preto, explica que o autoconhecimento faz toda a diferença na hora de escolher produtos de maquiagem. “Quando a pessoa se vê nas cores certas, ela entende o poder da coloração pessoal. É uma transformação que começa no espelho”, afirma.

Descobrindo a sua cartela

Para encontrar sua cartela é necessário fazer a coloração pessoal com um profissional. Mas você pode ter uma noção inicial com um teste simples em casa. Observe como sua pele reage a diferentes cores, experimentando colocar um tecido branco puro e um off-white próximo ao rosto, sem maquiagem e com luz natural. “Se o branco iluminar o rosto e suavizar as olheiras, seu subtom tende a ser frio. Se o off-white funcionar melhor, é provável que seu subtom seja quente”, explica Chloé Gaya.