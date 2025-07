10 truques e procedimentos de beleza para ficar longe

Muitas pessoas desejam uma pele mais lisa e uniforme, além de um corpo definido e livre de gordura localizada. No entanto, os principais obstáculos para atingir esses objetivos costumam ser a falta de tempo e, em muitos casos, o orçamento apertado. Por isso, acabam recorrendo a truques populares nas redes sociais e a procedimentos que prometem resultados milagrosos — mas que podem causar danos à pele, como manchas e queimaduras, e até deformar partes do corpo.

A diferença deste para outros peelings é a utilização de altas concentrações de fenol, que pode trazer prejuízos para órgãos internos, como rim e fígado, e fazer mal ao coração, principalmente para quem tem problemas. Além disso, se for realizado por profissionais inexperientes, pode manchar. “A substância pode, ainda, levar ao aparecimento de cicatrizes, dependendo do tipo de pele, já que ela estimula o colágeno”, revela a Dra. Geisa Costa.

A técnica consiste em aplicar máscara de vaselina no rosto para potencializar a hidratação . “O problema é que a substância principal é o petrolato, derivado de petróleo, que pode fazer mal para a pele. Existem produtos e protocolos baseados na aplicação de ácido hialurônico que promovem a hidratação sem ser prejudicial”, diz a Dra. Geisa Costa, diretora clínica e fundadora do Art Beauty Center.

A médica também faz um alerta importante: “Pele é estímulo constante e, se você tiver uma rotina de cuidados prescritos por um especialista, com produtos e tratamentos específicos para as suas queixas, não vai precisar recorrer a esses truques”.

Quem deseja ter o bumbum empinado de forma definitiva pode recorrer a gluteoplastia. “É uma cirurgia plástica que esculpe e define essa área, com a aplicação de gordura do próprio paciente, que é retirada de outras partes do corpo e, até mesmo, com a colocação das próteses de silicone. É muito mais seguro e apresenta excelentes resultados”, explica o cirurgião plástico Marcelo Sampaio, especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pelo Hospital das Clínicas (USP).

Não existem estudos científicos que comprovem que a babosa inibe a queda e estimula o crescimento capilar (Imagem: LN team | Shutterstock)

6. Aplicar babosa para o cabelo crescer

Algumas pessoas utilizam a babosa diretamente no couro cabeludo para estimular o crescimento do cabelo, mas não há comprovações científicas disso. “Não existe um único estudo científico que diga que ela tem uma propriedade que inibe a queda e estimula o folículo capilar. Por isso, não indicamos a aplicação no couro cabeludo”, relata Julio Pierezan, médico tricologista, especializado em cirurgia de transplante capilar.