Tarot semanal: previsão para os signos de 28 de julho a 03 de agosto de 2025

Com auxílio do tarot, é possível reconhecer padrões, acessar possibilidades e lidar com desafios de forma mais madura (Imagem: Lysenko Andrii | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

O tarot é um instrumento que favorece o olhar interno e a escuta das próprias emoções. Mais do que prever possíveis acontecimentos, ele permite compreender o momento presente com mais clareza, oferecendo orientações para decisões conscientes e alinhadas com a realidade. Com base nas cartas da semana, é possível reconhecer padrões, acessar possibilidades e lidar com desafios de forma mais madura. Confira a previsão para os signos de 28 de julho a 03 de agosto de 2025 segundo o tarólogo e astrólogo Victor Valentim!

Áries – Nove de Copas Os nativos de Áries deverão aproveitar as coisas boas acontecendo na semana (Imagem: Sko Helen | Shutterstock) Áries, depois de tanta faísca, essa carta vem como um respiro de alívio. É a carta da satisfação, dos desejos se realizando, da taça cheia. Sabe aquele momento em que você olha ao redor e percebe que, apesar das lutas, tem muita coisa boa acontecendo? Então, é isso. A dica é: aproveite, mas sem arrogância. Celebra tuas conquistas, mas lembre-se de quem esteve com você até aqui. Gratidão também é força. Touro – Nove de Ouros Os nativos de Touro poderão aproveitar o luxo nesta semana, mas com consciência (Imagem: Sko Helen | Shutterstock) A semana estará com cheiro de riqueza e autocuidado. Você merecerá aproveitar tudo que conquistou, então se jogue naquele mimo caro, mas sem estourar o limite do cartão. Luxo com consciência, por favor.

Gêmeos – Oito de Espadas Os nativos de Gêmeos deverão parar de sabotar os próprios passos e se olhar com mais amor (Imagem: Sko Helen | Shutterstock) Está se sentindo preso(a)? Mas será que não é você mesmo que criou essa prisão mental? Tente parar de sabotar seus próprios passos. Se olhar com mais amor e dar um passo mudará tudo. Não tem grilhão que segure Gêmeos quando decide ir. Câncer – Cavaleiro de Copas Os nativos de Câncer deverão se abrir para o amor, mas sem se afogar em promessas vazias (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Alerta de romance no ar! Ou pelo menos alguém querendo te bajular. Se não for o crush, poderá ser você mesmo se olhando no espelho com mais carinho. Procure se abrir para o amor, mas sem se afogar em promessas vazias. Leão – Rainha de Paus Os nativos de Leão, nesta semana, estarão puro brilho e poder (Imagem: Sko Helen | Shutterstock) Você estará puro brilho, poder e feitiçaria! Tudo que você tocar pode virar ouro ou fogo – então escolha bem onde vai colocar sua energia. Não aceite menos do que merece. A coroa estará firme na sua cabeça.

Virgem – O Eremita Os nativos de Virgem deverão dar uma pausa no caos externo e olhar para dentro (Imagem: Sko Helen | Shutterstock) Talvez seja a hora de dar uma pausa no caos externo e olhar para dentro. Silêncio também será resposta. Um momento de recolhimento poderá lhe dar mais clareza do que mil planilhas. Libra – Três de Copas Os nativos de Libra poderão brilhar, mas deverão ter certos limites (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)