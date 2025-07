Horóscopo semanal: previsão dos signos de 28 de julho a 03 de agosto de 2025

Por sua vez, Vênus em Câncer formará quadratura com Marte, Saturno e Netuno, sinalizando desafios nos relacionamentos afetivos. Poderá surgir um conflito entre o desejo por segurança emocional e a necessidade de mudanças. Quanto ao vínculo com Saturno, este reforçará o peso das responsabilidades e dos limites. Já a influência de Netuno favorecerá enganos e idealizações, que possivelmente levarão a decepções.

O Sol em Leão fará conjunção com Mercúrio, indicando uma energia voltada para a comunicação, a criatividade e a expressão pessoal. No entanto, o Astro-Rei também entrará em oposição a Plutão, sugerindo possíveis tensões e transformações internas. Em resumo, esta fase pedirá que olhe com cuidado para os medos e as inseguranças. Isso porque, ao mesmo tempo em que eles poderão gerar confrontos, também trarão oportunidades valiosas para o renascimento pessoal.

Você sentirá a necessidade de se expressar, especialmente em assuntos ligados ao amor, à criatividade e ao prazer. Porém, nem tudo sairá como o planejado. Algumas emoções familiares ou questões do passado virão à tona, influenciando as decisões e exigindo sensibilidade e paciência.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Além disso, Marte em Virgem seguirá em quadratura com Vênus, Netuno e Saturno, indicando um aumento das frustrações e maior dificuldade para canalizar a energia de forma positiva. A posição do planeta nesse signo representará a busca por organização e eficiência, mas também trará possíveis obstáculos. Já a oposição a Netuno e a Saturno apontará, respectivamente, para falta de foco e exigência de disciplina para superar os desafios.

Ademais, os relacionamentos — afetivos ou profissionais — precisarão de bastante equilíbrio, pois haverá o risco de mal-entendidos. Nesse cenário, atente-se e evite reações no calor do momento, buscando escutar mais e tomar cuidado com expectativas irreais. Este será um período importante para rever padrões e modificar sua forma de se relacionar.

Você tenderá a estar com a mente acelerada e cheia de ideias. Nesse sentido, deverá se atentar à forma como se comunica, pois as conversas poderão adquirir um tom mais intenso do que o esperado, provocando conflitos. Será possível, também, que questões ligadas ao dinheiro e à segurança material precisem de bastante atenção. No caso, procure evitar decisões impulsivas — especialmente aquelas motivadas por carências emocionais.

Ainda nesta semana, haverá mais sensibilidade em relação à sua imagem e aos relacionamentos próximos, o que poderá gerar conflitos caso se sinta pouco valorizado(a). Nesta fase, será possível que se depare com desafios no ambiente familiar, o que exigirá paciência diante de situações que fogem do controle. Nesse contexto, evite se cobrar tanto e não tente resolver tudo sozinho(a).

Leão

O leonino sentirá a necessidade de se posicionar com mais clareza (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Nesta semana, você sentirá a necessidade de se posicionar com mais clareza e autenticidade, mas também encontrará desafios ao lidar com sentimentos profundos e difíceis de nomear. A mente, por sua vez, ficará ativa e cheia de ideias, mas nem sempre será fácil transformar pensamentos em ações diretas. Além disso, questões emocionais não resolvidas poderão influenciar as decisões.

Nesse cenário, procure estar atento(a) para não se perder em conversas excessivas ou em conflitos mentais. No campo social, busque praticar a escuta e cultivar a empatia, mesmo diante de mal-entendidos. Ademais, cuide para que o excesso de racionalização não sufoque o que sente.

Virgem

O virginiano será convidado a olhar para o seu interior e refletir sobre suas motivações (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Nesta semana, você será convidado(a) a olhar para o próprio interior, refletir sobre suas motivações e revisar padrões antigos. A fase pedirá recolhimento, silêncio e contato com a intuição. Embora haja benefícios, esse cenário poderá trazer desconfortos emocionais.

No campo social, os laços com amigos ou grupos enfrentarão tensões, especialmente se houver expectativas não ditas ou desgaste acumulado. No caso, procure evitar confrontos diretos, investindo na diplomacia. No setor financeiro, deverá tomar cuidado com promessas e idealizações. Afinal, nem tudo o que parece viável trará resultados consistentes.

Libra

O libriano buscará se conectar com grupos e projetos coletivos (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Você buscará se conectar com grupos ou projetos coletivos. No entanto, tensões surgirão devido às disputas de liderança e visões divergentes. Além disso, será uma fase delicada para equilibrar ambições profissionais com o bem-estar pessoal. Isso porque sentirá uma pressão para provar o seu valor, o que poderá gerar desgaste emocional.

Nesse contexto, busque não se sobrecarregar com expectativas externas. Cuide da energia, respeite os seus limites e se atente aos sinais do corpo, pois as emoções possivelmente afetarão a saúde física.

Escorpião

O escorpiano sentirá a necessidade de afirmar seu valor no campo profissional (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Você se envolverá com questões profissionais e sentirá certa necessidade de mostrar o seu valor. No entanto, possivelmente conflitos internos ou pressões externas provocarão dúvidas sobre o caminho a seguir.

Ademais, antigas certezas serão questionadas, gerando um desconforto que, embora desafiador, abrirá espaço para o crescimento. Aproveite este período para revisar as metas. Ainda nestes dias, perceberá um cansaço emocional. Logo, tenha cuidado com o próprio ritmo, bem como evite decisões impulsivas ou promessas difíceis de cumprir.

Sagitário

Essa será uma boa fase para o sagitariano repensar as suas crenças (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Você buscará expandir os horizontes e adquirir novos aprendizados. Esta será também uma boa fase para repensar suas crenças. Ao mesmo tempo, irá se deparar com desafios que exigirão coragem emocional. Ademais, este período favorecerá reflexões intensas sobre aquilo em que realmente acredita e deseja transformar, especialmente no que se refere a assuntos íntimos e financeiros.

Ainda nesta semana, haverá a possibilidade de tensões com pessoas próximas, sobretudo pelas divergências de visões. Nas amizades e nos projetos coletivos, caso assuma mais do que deveria ou se sinta pressionado(a), desgastes poderão ocorrer.

Capricórnio

O capricorniano precisará refletir e ouvir com atenção antes de tomar decisões importantes (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

As relações mais próximas enfrentarão transformações profundas, com tensões ligadas à confiança e vulnerabilidade. Você precisará rever como estabelece os limites e o que está disposto(a) a compartilhar. Nesse cenário, possivelmente irá se deparar com conflitos causados por expectativas desencontradas ou cobranças excessivas, o que exigirá maturidade e paciência.

Ao mesmo tempo, seu desejo por expansão, aprendizado e novas experiências será desafiado por inseguranças internas ou dúvidas sobre o caminho certo. No caso, evite agir por impulso e procure ouvir antes de tomar decisões importantes, especialmente em viagens.

Aquário

Essa será uma boa fase para o aquariano buscar equilíbrio nos relacionamentos (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará mais atenção aos relacionamentos. Será uma boa fase para buscar o equilíbrio nesse setor. Todavia, irá se deparar com desafios, os quais demandarão que aja com paciência e maturidade para evitar confrontos desnecessários.

No ambiente de trabalho e na rotina, a sensação de pressão poderá aumentar, especialmente se tentar fazer tudo sozinho(a) ou carregar mais responsabilidades do que deveria. Na vida financeira, procure rever como administra o dinheiro e evite decisões impulsivas. Tenha cuidado também para não se deixar levar por ilusões ou cobranças excessivas.

Peixes

O pisciano deverá cultivar o diálogo nas parcerias (Imagem: Bibadash | Shutterstock)

A rotina e a vida profissional exigirão mais esforço e atenção aos detalhes. Busque, contudo, não se sobrecarregar e não tente controlar tudo ao mesmo tempo. No campo afetivo, tensões surgirão, trazendo à tona inseguranças e frustrações que precisarão ser encaradas com honestidade. Em outros tipos de parcerias, considere cultivar o diálogo e tenha paciência. Desse modo, evitará conflitos desnecessários.

Ainda nesta semana, o desejo de agir e a necessidade de cautela entrarão em conflito, o que provocará uma certa inquietação. Nesse cenário, procure encontrar um equilíbrio entre o lazer e as responsabilidades.