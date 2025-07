7 receitas leves e saudáveis para fazer no liquidificador

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por último, coloque as bananas amassadas e o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Suflê de cenoura

Ingredientes

4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

200 ml de leite

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

Sal e azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere amornar. Transfira as cenouras para um liquidificador, adicione o leite, as gemas, o sal, a farinha de trigo integral e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente a mistura reservada e refogue até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em uma batedeira, bata as claras em neve. Junte ao creme de cenoura e misture delicadamente. Unte pequenos recipientes com azeite de oliva e despeje o creme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Pão de cebola

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 ovos

1 xícara de chá de azeite de oliva

10 g de fermento biológico

1 xícara de chá de água quente

1 xícara de chá de farelo de aveia

1 xícara de chá de farinha de milho

3 colheres de sopa de semente de linhaça

2 colheres de sopa de tomilho

2 colheres de sopa de manjericão

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o fermento biológico em água quente e reserve. Em um liquidificador, coloque a cebola, os ovos, o azeite de oliva e o sal e bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente e adicione o fermento dissolvido. Junte o farelo de aveia, a farinha de milho, a linhaça, o tomilho e o manjericão e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de milho. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.