7 benefícios do chá de camomila para a saúde

Ótimo para aliviar cólicas menstruais, o chá de camomila é conhecido por seus efeitos antiespasmódico, anti-inflamatório e analgésico. Essas propriedades ajudam a relaxar a musculatura do útero, reduzindo as contrações responsáveis pela dor. Além disso, o consumo do chá pode trazer uma sensação de conforto e bem-estar, contribuindo para um momento mais tranquilo durante o ciclo menstrual.

“Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes mellitus e complicações relacionadas”, concluíram os pesquisadores da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã.

As propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias da camomila também beneficiam a saúde da pele. O consumo regular do chá pode ajudar a combater problemas como acne, eczema e irritações cutâneas. A bebida também é aplicada topicamente para aliviar inflamações e promover a cicatrização de feridas.

5. Propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias

O chá de camomila é rico em propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a prevenir doenças crônicas. Além disso, é fonte de antioxidantes, como flavonoides e terpenoides, que ajudam a combater os radicais livres no corpo. As células do corpo humano estão continuamente expostas à ação nociva dessas moléculas que podem contribuir para o surgimento de doenças e acelerar processos degenerativos no organismo.

6. Promove a saúde cardiovascular

O consumo regular do chá de camomila pode beneficiar o coração pela sua ação antioxidante que ajuda a melhorar a circulação e a reduzir a pressão arterial. Além disso, a presença de potássio contribui para o equilíbrio dos líquidos no organismo e auxilia no controle da pressão, favorecendo a saúde cardiovascular.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.