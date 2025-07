5 receitas veganas práticas para o almoço

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após, com uma colher, pegue pequenas porções e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e acrescente o molho de tomate. Sirva decorado com cebolinha.

Refogado de proteína de soja

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína texturizada de soja

1 colher de sopa de vinagre

3 xícaras de chá de água

15 azeitonas picadas

3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de orégano

2 tomates maduros picados e sem sementes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a proteína de soja, o vinagre e a água e leve ao fogo médio até ferver. Assim que a mistura formar uma espuma, desligue o fogo e despeje sobre uma peneira. Lave a proteína em água corrente e retire o excesso de água espremendo bem. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as azeitonas e o orégano e mexa. Reduza o fogo, coloque os tomates e cozinhe por 2 minutos. Junte o caldo de legumes e a proteína de soja reservada e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Estrogonofe de cogumelo

Ingredientes

200 g de cogumelo paris fatiado

fatiado 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de mostarda

1/2 xícara de chá de creme de leite vegetal

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo e doure. Acrescente o molho de tomate e a mostarda e cozinhe por 5 minutos. Junte o creme de leite e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.