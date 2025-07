15 livros nacionais para o Dia do Escritor

Obras nacionais revelam o talento individual de cada escritor e a pluralidade da literatura brasileira (Imagem: Andrii Zastrozhnov | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Educacao

Comemorada em 25 de julho, o Dia do Escritor homenageia aqueles que transformam palavras em experiências e pensamentos em universos. Para celebrar a data, destacamos 15 nomes da literatura nacional cujas produções despertam sentimentos e questionamentos — com tramas que atravessam épocas e mergulham em dilemas humanos. Nesta seleção, diversos gêneros se entrelaçam e revelam a riqueza criativa presente na escrita brasileira. Confira! 1. Revolução da aprendizagem “Revolução da aprendizagem” propõe uma mudança profunda na forma como as empresas encaram o desenvolvimento de pessoas (Imagem: Divulgação | Editora DVS)

Neste livro, a escritora Flora Alves propõe uma mudança profunda na forma como as empresas encaram o desenvolvimento de pessoas. Unindo experiência prática e olhar inovador, ela defende que a educação corporativa deve deixar de ser evento pontual para se tornar cultura viva, conectada à estratégia e à performance. Uma leitura fundamental para quem acredita que o crescimento das organizações começa pelo crescimento das pessoas. 2. Por que casamos Em "Por que casamos", Marcia Esteves Agostinho investiga por que as pessoas ainda buscam esse tipo de vínculo (Imagem: Divulgação | Edições 70/Alta Books) Mesmo em tempos de amor líquido, o casamento continua sendo um ideal para muitas pessoas. Neste livro, a historiadora Marcia Esteves Agostinho investiga por que as pessoas ainda buscam esse tipo de vínculo. Com base na história, na biologia e na psicologia, ela analisa como os casamentos se formam, mudam e resistem ao longo do tempo — e o que sustenta (ou enfraquece) a vida a dois no mundo contemporâneo. 3. Ao meu redor "Ao meu redor" mergulha em temas como morte, culpa e conexões espirituais (Imagem: Divulgação | Editora Lucens e Citadel)

Um dos nomes mais celebrados da literatura fantástica nacional, com dezenas de livros publicados, André Vianco lança “Ao meu redor”, um thriller sobrenatural que mergulha em temas como morte, culpa e conexões espirituais. Na trama, duas irmãs se unem para desvendar um mistério que envolve o além — e enfrentam os próprios fantasmas nessa jornada. Com cenários tipicamente brasileiros e suspense de tirar o fôlego, Vianco reafirma seu talento em criar histórias arrepiantes com identidade nacional. 4. Encalhada? Não! Eu escolho “Encalhada? Não! Eu escolho” reflete sobre espiritualidade, autoestima e liberdade emocional (Imagem: Divulgação | Editora Loyola)

Estar solteira não é um problema. Aceitar menos do que se merece, sim. Com uma abordagem direta e cheia de propósito, Adrielle Lopes convida a romper padrões tóxicos, cultivar amor-próprio e fazer escolhas conscientes no amor. O livro reflete sobre espiritualidade, autoestima e liberdade emocional, revelando que a verdadeira plenitude começa com a coragem de se priorizar. Uma leitura transformadora para mulheres que desejam se curar, amadurecer e atrair relacionamentos saudáveis. 5. Círculos não são infinitos “Círculos não são infinitos” traz reflexões sobre amor, identidade, espiritualidade e a beleza de se permitir sentir (Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão)

Maeve Lee é uma jovem escritora que está passando por um bloqueio criativo e uma fase turbulenta no casamento. Com a vida desmoronando, ela revive o passado ao descobrir um caderno capaz de transportá-la para memórias esquecidas. Entre recomeços e feridas abertas, a protagonista rememora cenas marcantes da própria história em busca de sentido, cura, fé e reconexão com Deus. Este romance cristão de Vitória Souza traz reflexões sobre amor, identidade, espiritualidade e a beleza de se permitir sentir. Uma jornada íntima e profunda sobre como voltar a si mesma pode ser o melhor enredo. 6. Outras versões de nós “Outras versões de nós” é uma experiência única e pessoal, que mistura romance, fantasia e reflexões sobre identidade e amadurecimento (Imagem: Divulgação | Editora Mood)