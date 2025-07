8 receitas de sopas e cremes saudáveis e saborosos

As sopas e cremes são ótimas aliadas para quem deseja emagrecer de forma saudável. Com poucas calorias e ingredientes nutritivos, essas preparações contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além disso, aumentam a sensação de saciedade e ajudam na hidratação, já que geralmente são feitas à base de água e ricas em fibras — o que reduz o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia.

Pensando nisso, selecionamos 8 receitas de sopas e cremes para você preparar em casa e se aquecer nos dias frios. Confira!