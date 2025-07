7 dicas para fazer pilates em casa de forma segura

Praticar pilates em casa demanda cuidados específicos para garantir um treino seguro (Imagem: Monster Ztudio | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

O pilates é um método de exercício que trabalha o corpo de forma integrada, com foco na força muscular, no alongamento, no controle da respiração e na consciência corporal. Criado por Joseph Pilates, ele combina movimentos suaves e controlados que fortalecem a musculatura profunda, melhoram a postura e aumentam a flexibilidade. Uma das vantagens do pilates é a sua versatilidade, podendo ser adaptado para diferentes níveis de condicionamento físico. Além de ser praticado em estúdios com equipamentos específicos, também pode ser feito em casa, com o auxílio de um tapete, alguns acessórios simples e o acompanhamento de vídeos ou orientação profissional online.

Em casa, entretanto, alguns cuidados são fundamentais a fim de evitar lesões e garantir que os exercícios sejam realizados corretamente. Por isso, confira, a seguir, 7 dicas para você praticar pilates de maneira segura! 1. Faça avaliação física Segundo a fisioterapeuta Ana Luísa Marçal, antes de iniciar a prática, "é necessário e muito importante que sempre seja feita uma avaliação física [profissional], para que a aula seja montada de acordo com as necessidades e objetivos do aluno". 2. Tenha um acompanhamento profissional Ana Luísa Marçal explica que realizar os exercícios com acompanhamento de um profissional, mesmo que de maneira on-line, ajuda a reduzir os riscos de lesões durante a execução. Ela ressalta que a avaliação também é essencial para que se possa entender as limitações do aluno e se existe algum exercício contraindicado para ele. Na modalidade on-line, as aulas individuais são as mais indicadas. 3. Pratique exercícios de mobilidade e fortalecimento Quando os exercícios não são praticados corretamente, costas e joelhos são regiões do corpo que podem facilmente ser lesionados. Por isso, de acordo com Ana Luísa Marçal, é preciso fortalecer a musculatura que estabiliza essas articulações. "Chamamos musculatura profunda. Também no caso das costas, é necessário trabalhar mobilidade, e joelhos, respeitar a angulação de proteção da patela", explica.

Equipamentos como halteres, bola e colchonete fazem toda a diferença na prática segura do pilates em casa (Imagem: BUNDITINAY | Shutterstock) 4. Invista em equipamentos de alta qualidade O pilates pode ser praticado por qualquer pessoa e em qualquer momento da vida. “Ele é uma atividade física completa, que trabalha corpo e mente e abrange todos os públicos — desde um idoso com dor na coluna até um atleta de alta performance”, enfatiza a fisioterapeuta. Para começar a praticar, além do acompanhamento de um profissional, basta investir em equipamentos de qualidade e adequados ao seu nível de experiência, como colchonetes, bola de pilates, faixa elástica, rolo de espuma, peso de mão etc., que são facilmente encontrados para vender na internet ou em lojas.