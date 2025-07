8 dicas para manter a rotina de exercícios no inverno

“Realizar atividades físicas em épocas de clima frio traz benefícios como melhora do sistema imunológico e sistema cardiovascular para manter o corpo aquecido, aumento do gasto calórico, acelerando o metabolismo e aumento da capacidade pulmonar e da qualidade respiratória, favorecendo quem tem problemas devido ao tempo frio e seco. Fora a sensação de bem-estar e a endorfina que o exercício proporciona”, explica Lucas Kobol, personal trainer e especialista técnico da Bio Ritmo.

No inverno, muitas pessoas tendem a diminuir o ritmo dos exercícios devido às baixas temperaturas, mas é essencial manter a prática de atividades físicas. Isso porque elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico, combatendo gripes e resfriados, e são fundamentais para a saúde mental. Além disso, contribuem para o alívio de dores crônicas, que costumam se intensificar nesse período.

Abaixo, com a ajuda do profissional, listamos 8 dicas para treinar no inverno e não perder o ânimo!

1. Use roupas adequadas

A vestimenta é uma peça-chave para evitar desconfortos durante os exercícios. É preciso ter em mente que, em poucos minutos, o frio vai desaparecer, mas também que o corpo vai precisar ser protegido ao final da atividade. Por isso, é importante pensar em vestir-se em camadas adequadas para o exercício, para manter o calor e não limitar o movimento do corpo.

2. Mantenha-se hidratado

Mesmo quando não estamos com calor ou com sensação de sede, o corpo precisa de água. No inverno, a nossa percepção de sede cai e, consequentemente, ingerimos menos líquidos. Portanto, é essencial ter uma garrafinha de água disponível para antes, durante e depois da atividade física.

3. Convide alguém para se exercitar com você

Exercitar-se com um parceiro pode melhorar a adesão ao exercício, melhorando o ânimo e dando motivação. Um incentivar o outro no dia a dia é uma forma de prevenir uma possível procrastinação e um boicote à atividade.