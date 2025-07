5 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Roger Waters This Is Not a Drill: Live From Prague – The Movie (23/07)

“Roger Waters This Is Not a Drill: Live From Prague – The Movie” apresenta um registro da turnê de Roger Waters, com repertório que atravessa sua carreira solo e o legado do Pink Floyd (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing)

O filme registra a turnê “This Is Not a Drill”, idealizada por Roger Waters, cofundador do Pink Floyd. A gravação foi feita em Praga, durante a apresentação ao vivo da turnê, e o conteúdo alterna performances musicais com projeções e trechos narrativos.

O setlist abrange músicas da era Pink Floyd, como Another Brick in the Wall, Comfortably Numb e Wish You Were Here, além de faixas solo. A direção é assinada por Sean Evans e pelo próprio Waters. A produção combina som, vídeo e elementos de crítica política, abordando temas como guerra, desigualdade e liberdade de expressão.

2. Quarteto Fantástico – Primeiros Passos (24/07)