Confira como os planetas agem no signo de Leão

A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como os planetas agem no signo de Leão. Confira!

Marte é um planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. O astro usa do magnetismo leonino para conseguir o que quer. A pessoa com esse posicionamento tem o dom para liderança , mas precisa tomar cuidado com o autoritarismo. Apresenta-se de forma brilhante, se faz presente e sabe se impor. Além disso, possui iniciativas voltadas ao lazer e às artes.

Júpiter é um planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. A pessoa com esse posicionamento é expansiva, forte, otimista e generosa. O brilho de Leão ajuda a conquistar reconhecimento social e autoconfiança. A veia de liderança é intensa e tem um forte poder de atração. Contudo, deve tomar cuidado com riscos financeiros e gastos desenfreados.

Urano representa a liberdade, a independência e a rebeldia. É uma pessoa autocentrada, confiante, com grande ímpeto de liberdade e liderança. A criatividade é voltada para si, e não para o coletivo, conflitando com o propósito do planeta. Além disso, possui uma veia artística forte, com grande influência sobre os outros.

7. Netuno

O nativo com Netuno em Leão é leal, criativo e apaixonado por arte (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)

Esse planeta representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Aventura, lealdade, criatividade, paixão pelas artes e ligação com as aparências marcam as relações da pessoa com esse posicionamento. No entanto, decepções podem impactá-la profundamente.

8. Plutão

O nativo com Plutão em Leão é marcado pela rebeldia, autoridade e ego (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Esse planeta representa as transformações profundas e o renascimento. Rebeldia, autoridade e ego são características da pessoa com Plutão em Leão. Ainda, ela pode ser controladora e ocupar espaços por onde passa. Precisa aprender a lidar com o desejo de dominar o outro. É forte e se adapta com facilidade às mudanças repentinas.