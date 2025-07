5 benefícios importantes do iogurte natural para a saúde

“Quando combinamos o iogurte com sementes como chia, linhaça ou girassol e frutas frescas, ricas em fibras, como mamão, maçã ou frutas vermelhas, oferecemos ao corpo um combo de nutrientes que nutre e sustenta, com baixa densidade calórica”, explica.

O iogurte natural é um alimento versátil e nutritivo, ideal para integrar uma alimentação equilibrada em diferentes momentos do dia. Rico em proteínas, cálcio e probióticos naturais, ele traz diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo, especialmente para quem busca o emagrecimento, como destaca a nutricionista clínica Sabina Donadelli, especialista em emagrecimento e longevidade saudável.

Abaixo, ela compartilha 5 benefícios do iogurte natural para a saúde e explica por que incluí-lo na dieta pode ser uma escolha inteligente!

1. Melhora da microbiota intestinal

Os probióticos (como Lactobacillus e Bifidobacterium) presentes no iogurte natural ajudam a equilibrar a flora intestinal, fortalecendo a barreira intestinal e reduzindo processos inflamatórios crônicos. Uma microbiota saudável está diretamente ligada à regulação do metabolismo, controle do peso, absorção eficiente de nutrientes e até bom humor.

2. Aumento da saciedade e auxílio no emagrecimento

As proteínas de alto valor biológico do iogurte natural retardam o esvaziamento gástrico e estimulam hormônios da saciedade, como a leptina, ajudando a controlar o apetite e evitar excessos alimentares. Isso é especialmente importante em estratégias de emagrecimento saudáveis e sustentáveis.

Um estudo publicado na revista Appetite revelou que consumir iogurte como lanche intermediário aumenta a saciedade e reduz a ingestão calórica nas refeições seguintes, favorecendo o controle do peso. Outro estudo, divulgado no International Journal of Obesity, também apontou que o consumo de laticínios fermentados, como o iogurte, está associado à redução significativa da circunferência abdominal e do risco de obesidade.