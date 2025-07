Tarot semanal: previsão para os signos de 21 a 27 de julho de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias

O tarot é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e orientação. Ele aponta caminhos, revela tendências e ajuda a enxergar situações sob uma nova perspectiva. Ao consultar as cartas, é possível refletir sobre as próprias escolhas, entender melhor os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem.

Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada signo nesta semana. Confira as previsões!