Veja como lidar com os efeitos do Mercúrio retrógrado em Leão

Influência de Mercúrio retrógrado em Leão

Mercúrio estará retrógrado em Leão entre os dias 19 de julho e 12 de agosto. Essa posição afetará especialmente o ego, a expressão pessoal, a criatividade e a liderança dos nativos. Portanto, é um momento para:

Rever decisões impulsivas;

Reavaliar o modo como você se comunica com autoridade ou se apresenta ao mundo;

Evitar dramas desnecessários e o orgulho ferido;

Olhar para antigos projetos criativos e dar-lhes nova vida;

Praticar a escuta antes da fala.

Ritual simples de proteção e clareza

Veja como fazer um ritual de proteção e clareza durante o Mercúrio retrógrado em Leão!

Materiais

1 vela amarela ou laranja

Papel

Caneta

Canela em pó

Isqueiro ou fósforo

Modo de fazer

Acenda a vela e escreva em um papel: “Peço clareza para comunicar com verdade e amor”. Sopre a canela sobre o papel e queime-o com segurança. Enterre as cinzas em um vaso com alecrim ou em solo fértil.

Frase mágica para o período

“Mesmo em meio à confusão, minha luz se expressa com sabedoria e amor”.