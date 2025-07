7 receitas de pratos leves para os dias frios

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Retire a tampa e o louro e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme. Volte para a panela e aqueça por 5 minutos em fogo médio. Desligue o fogo e salpique com tomilho. Sirva em seguida.

Caldo de mandioca e carne

Ingredientes

400 g de mandioca

150 g de patinho cortado em tiras

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de alho descascado e picado

1 l de caldo de carne caseiro

caseiro Azeite de oliva, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, cozinhe em fogo médio a mandioca com o caldo de carne até ficar bem macia. Depois, bata a mandioca com o caldo no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as tiras de carne e refogue até que percam a cor avermelhada. Acrescente o caldo de mandioca e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos e desligue o fogo. Sirva com a salsinha picada.

Creme de espinafre com inhame

Ingredientes

2 inhames descascados e cortados em cubos

descascados e cortados em cubos 1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 xícaras de chá de água

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar o inhame

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o inhame com água em fogo médio até ficar macio. Desligue o fogo e transfira para um liquidificador. Adicione as folhas de espinafre e a água. Bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente o alho e doure. Junte o creme reservado e aqueça. Desligue o fogo e tempere com sal e noz-moscada. Sirva em seguida.