6 destinos para estudar artes e cultura no exterior

Atrações turísticas em todo o mundo se reinventam para oferecer experiências imersivas aos turistas (Imagem: Sven Hansche | Shutterstock) / Crédito: Edicase Entretenimento

Viajar ou estudar fora do país pode ser mais do que apenas uma experiência acadêmica. Cada cidade carrega sua própria estética, modo de vida e expressão artística. Por isso, atrações turísticas tentam se reinventar para oferecer não apenas o combo básico de uma viagem, mas experiências imersivas que ajudem o estrangeiro a imergir na cultura do local. Para além das tradicionais salas de aula, muitas instituições estão abrindo as portas para programas de curta duração com foco em vivência cultural. A seguir, conheça 6 destinos, passando por Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, África e Oceania, que oferecem cursos acessíveis e experiências únicas para quem quer unir viagem com aprendizado artístico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Barcelona, os estudantes podem fazer oficina de DJ (Imagem: divulgação Blau Student Housing) 1. Barcelona – Espanha Com sua arquitetura icônica, praias urbanas e cena cultural vibrante, Barcelona se tornou o foco de boa parte deles. Mas a cidade também é conhecida pelos altos preços de hotéis e aluguéis, especialmente em bairros centrais. Por isso, estudantes têm buscado alternativas mais econômicas e interativas. Algumas hospedagens voltadas para esse público têm se reinventado para promover experiências culturais. Um exemplo, é a Blau Student Housing. O local oferece quartos com uma proposta diferente: além de economizar, o hóspede pode participar de aulas gratuitas de espanhol, catalão e discotecagem, realizadas todos os dias no fim da tarde. A iniciativa estimula a convivência entre estudantes de diversas partes do mundo. “Hospedagens estudantis são feitas para que intercambistas possam fazer amizades, e aqui em Barcelona essa tendência tem aumentado. Colocamos aulas de todos os tipos: corridas, pintura, yoga, jogos… Percebemos que esses eventos ajudam a aproximar pessoas de culturas diferentes”, explica o CEO da Blau Student Housing, Daniel Ferrer Vicen.

Local: Carrer del Perú, 110, Sant Martí, 08018 Barcelona Instagram: @blaustudenthousing 2. Seul – Coreia do Sul Seul se tornou um dos principais polos criativos do mundo graças à popularidade global dos k-dramas e do K-pop. Pensando nessa tendência, a escola de idiomas Mad Korean Class criou um workshop para que viajantes vivenciem a atuação de doramas. O programa é voltado para estrangeiros com nível intermediário de coreano.

Com duração de quatro semanas, o curso acontece aos sábados, e cada aula foca em uma cena de um dorama popular diferente, como Goblin, Itaewon Class e Round 6. As aulas são ministradas pelo ator Oh Hyun-Soo, conhecido por suas atuações em Round 6, Again my Life, A História do Contrato de Casamento de Park e Um Paradoxo Assassino. O curso ajuda alunos a memorizar cenas, praticar entonação e trabalhar expressões emocionais em coreano, tudo de forma divertida e com bastante troca cultural. No final, o estudante grava uma cena real de k-drama.

Local: Meeple Study Room, Sinchon, Mapo District, Seoul Instagram: @madkoreanclass Em Senegal, os viajantes podem aprender a tocar instrumentos de percussão (Imagem: Madame-Moustache | Shutterstock)