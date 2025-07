Veja como fazer a doação do leite materno

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo Elisangela Bittencourt, docente do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, o ato de alimentar o bebê com leite materno é benéfico tanto para a mãe quanto para a criança, pois ajuda a reduzir o risco de doenças para o recém-nascido. “A amamentação deve ser exclusiva pelos primeiros seis meses de vida da criança, e é importante deixar claro que o leite contém tudo que o bebê necessita para essa fase de seu desenvolvimento”, destaca.

A especialista reforça que a doação é essencial, sobretudo no inverno, haja vista que os bebês prematuros ou com baixo peso, que são mais vulneráveis a infecções e outras complicações, seguem com as devidas necessidades diárias. “A amamentação fornece anticorpos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico dos bebês, protegendo-os contra infecções e doenças”.

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

Elisangela Bittencourt aponta que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o leite humano é capaz de reduzir até 13% de mortes evitáveis em crianças menores de 05 anos. Ainda segundo o órgão, o Brasil possui a maior e mais complexa iniciativa de bancos de leite humano do mundo, chamada Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano – rBLH-BR, e é modelo para a cooperação internacional em mais de 20 países das Américas, Europa e África, estabelecida por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz criaram a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano em 1998 com a missão de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, coletar e distribuir leite humano com qualidade certificada e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil.