5 dicas de moda para não perder o estilo no inverno

No inverno, os dias gelados não limitam as escolhas na hora de montar o look, mas abrem espaço para explorar recursos visuais, proporções diferentes e texturas que não costumam aparecer nas demais épocas do ano. Para a designer de moda Ana França, artista de moda especializada em alta costura e design emocional, a estação não deve ser vista como um obstáculo para o vestir, mas como uma chance de ampliar as possibilidades. “A lógica das camadas permite mais variações e mais personalidade. O inverno é, na verdade, um período estratégico para quem gosta de se expressar através da roupa”, afirma.

Segundo a profissional, algumas escolhas práticas e criativas podem transformar o modo como nos vestimos durante o frio. Abaixo, ela compartilha 5 orientações para manter o estilo pessoal sem abrir mão do conforto e da funcionalidade. Confira! 1. Aposte nas camadas inteligentes Usar peças sobrepostas ajuda a manter o corpo aquecido sem comprometer a mobilidade. Uma segunda pele térmica sob camisas ou vestidos, por exemplo, permite conforto e versatilidade. 2. Prefira tecidos que retêm calor Lã, moletom, veludo, couro e algodão encorpado são materiais que protegem do frio e ajudam a manter a estrutura das peças. Tecidos sintéticos podem complementar, desde que bem combinados. Os acessórios de inverno, como gorros de lã e cachecóis volumosos, ajudam a proteger do frio e ainda trazem charme e textura para as composições (Imagem: Viktoriya Pavliuk | ShutterStock)

3. Use acessórios como elementos-chave Gorros, luvas, cachecóis e meias-calças não são apenas itens funcionais. Eles trazem cor, textura e ponto de contraste ao look. São também boas opções para atualizar visuais mais neutros. 4. Respeite seu estilo pessoal Mesmo com as tendências da estação, o mais importante é manter a coerência com o que faz sentido para cada pessoa. A moda de inverno não precisa ser um personagem, ela precisa servir à rotina e à identidade de quem veste. 5. Reaproveite e combine de novas formas Em vez de renovar todo o guarda-roupa, o ideal é reinterpretar peças que já se tem. Um casaco básico pode ganhar nova leitura com acessórios diferentes, por exemplo. A criatividade conta mais do que a quantidade.