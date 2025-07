7 sinais que podem indicar problemas de visão em crianças

As férias escolares são um momento de descanso, lazer e mudança na rotina das crianças, mas também exigem atenção redobrada dos pais, especialmente quando o assunto é saúde ocular. O aumento do tempo em frente às telas, a maior exposição ao sol e as atividades em piscinas ou mar, podem propiciar problemas oculares que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia.

Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam alterações visuais, sendo as mais comuns a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. “Problemas de visão na infância são mais frequentes do que se imagina e, quando não diagnosticados, podem atrapalhar tanto o rendimento escolar quanto o desenvolvimento da criança”, explica o oftalmologista Dr. Rinaldo Borges de Almeida, médico do OCULARE Hospital de Oftalmologia.