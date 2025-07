7 receitas de bolo fit para o café da manhã ou da tarde

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bolo de abóbora

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada

cozida e amassada 3 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de xilitol

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Sementes de abóbora e mel para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o xilitol e a abóbora-cabotiá e bata até formar um creme homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a canela e o sal e misture. Junte o creme de abóbora-cabotiá e mexa para incorporar.

Por último, coloque o fermento químico e misture. Transfira para uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Regue com o mel e polvilhe com as sementes de abóbora. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com aveia e canela

Ingredientes

3 maçãs

3 ovos

2 xícaras de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó para polvilhar

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte uma das maçãs em cubos e o restante em fatias. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o óleo de coco e a maçã em cubos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia, distribua as maçãs fatiadas sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Polvilhe com canela e sirva em seguida.

Bolo de cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de aveia

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

2 cenouras descascadas e picadas

descascadas e picadas Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de girassol, o açúcar mascavo, o sal e as cenouras e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.