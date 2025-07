6 cuidados com o couro cabeludo e os cabelos no inverno

Existe uma relação entre o frio e o aumento de problemas no couro cabeludo e no fio, mas é possível ter cabelos saudáveis no inverno com alguns cuidados simples (Imagem: NeonShot | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

Os desafios do inverno vão além das roupas mais pesadas e do conforto térmico: o couro cabeludo e os fios também sofrem com a estação. A exposição a ambientes climatizados, o vento frio e a redução na ingestão de líquidos afetam diretamente a saúde dos cabelos, tornando os cuidados preventivos ainda mais necessários. “Existe uma relação entre o frio e o aumento de problemas no couro cabeludo e no fio, uma vez que a queda da temperatura faz com que os pacientes tomem banhos mais longos e, principalmente, mais quentes. O couro cabeludo, que é rico em glândulas sebáceas, e o fio de cabelo tendem a ficar ressecados pela alta temperatura da água, e o resultado é a descamação, coceira, e agravamento de condições prévias como a dermatite seborreica, que, por sua vez, favorece a queda capilar”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Além disso, nas grandes cidades, a baixa umidade do ar (tempo seco), aliada à poluição, predispõe o ressecamento e a queda dos fios. "Mas é possível ter cabelos lindos no inverno. E o ideal é ficar de olho em alguns hábitos e ter atenção especial com o couro cabeludo e os fios", explica. Abaixo, confira alguns cuidados com o couro cabeludo e os cabelos no inverno! 1. Cuidado com a temperatura da água Durante o inverno, a tendência de elevar a temperatura da água nos banhos pode comprometer a saúde capilar. O calor excessivo afeta tanto os fios quanto o couro cabeludo, exigindo ajustes simples, porém eficazes, na rotina. "É natural que, no inverno, a gente aumente a temperatura da água do banho, mas isso não é indicado, uma vez que essa água quente remove os óleos naturais, tanto do couro cabeludo quanto do fio do cabelo. O cabelo responde ficando mais seco, mais endurecido", explica a Dra. Lilian Brasileiro. Por isso, o recomendado é não utilizar água muito quente no banho. "Coloque o aquecedor de ambiente se necessário, mas não abuse da temperatura da água em contato com o cabelo. A temperatura deve ser no máximo de 35 a 40 graus, o que seria suficiente para embaçar apenas um pouco o espelho do box. E se conseguir, depois de um banho morno, passe uma água mais fria só no cabelo", sugere a médica, que acrescenta: "Se todo o espelho estiver embaçado, a água deve estar em excessivos 60 graus aproximadamente. Nessa temperatura, os danos acontecem aos fios e à pele".

2. Atenção com a frequência das lavagens Cuidado também para que os banhos quentes mais frequentes não tragam como consequência lavagens excessivas. “Apesar de não existir uma regra quanto ao número de lavagens, higienizar os fios excessivamente pode torná-los frágeis e ressecados. A frequência ideal dependerá das necessidades de cada pessoa. Por exemplo, enquanto praticantes de atividade física devem higienizar os cabelos diariamente, quem tem cabelo fino e seco deve realizar a higienização em dias alternados”, destaca a dermatologista Dra. Flávia Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 3. Seque o cabelo O cabelo demora mais de um dia para secar naturalmente, então o secador é bem-vindo para não deixar o couro cabeludo úmido — o que favoreceria a proliferação de fungos. “Após o banho, o ideal é secar bem os fios com uma toalha, sempre com movimentos delicados. É possível ainda aplicar um protetor térmico e, em seguida, utilizar o secador”, aconselha a Dra. Flávia Brasileiro. Além disso, é importante ter cuidado ao utilizar o secador. “Use o secador em uma temperatura mais amena, mantenha uma distância de mais ou menos 10 cm do seu cabelo e aplique o protetor térmico. Se você souber utilizar o secador, terá um cabelo mais liso, brilhante e modelado sem ter o ressecamento que o secador traz à fibra capilar se aplicado de maneira incorreta”, comenta a médica Dra. Lilian Brasileiro.

Fazer hidratação com óleos vegetais ajuda a nutrir os cabelos (Imagem: New Africa | Shutterstock) 4. Abuse de hidratantes Máscaras que contenham óleos vegetais (manteiga de karité ou de manga, óleo de argan, de algodão, de jojoba ou de coco) ajudam a repor a “gordura boa” perdida com as lavagens, especialmente com água mais quente. “Eles podem ser aplicados no fio, para manter as cutículas alinhadas, o que reduz o frizz. Assim, mantemos os cabelos nutridos e bonitos ao longo do inverno”, explica a Dra. Lilian Brasileiro. É importante evitar aplicar produtos no couro cabeludo. “Lembre-se que o condicionador e cremes sem enxágue devem ser aplicados apenas na extensão dos fios. Aproveite para desembaraçá-los utilizando os dedos ou escovas adequadas para o uso em cabelos molhados”, explica a médica.