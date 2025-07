5 dicas para conciliar lazer e estudos nas férias das crianças

As férias escolares são, para muitas famílias, um momento de descanso, pausa na rotina e diversão. No entanto, para crianças e adolescentes que estão com alguma dificuldade na escola, esse período também pode ser uma boa chance de revisar conteúdos com calma, sem pressão.

A ideia não é transformar as férias em sala de aula, muito menos sobrecarregar. Com um pouco de organização e planejamento, dá para incluir pequenos momentos de estudo na rotina, sempre de forma leve, com metas simples e atividades que despertem o interesse da criança. Assim, o tempo livre acaba se tornando um aliado na aprendizagem, sem deixar de lado o descanso que esse momento pede.